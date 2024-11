Timothé Cognat en retard face à Antoine Bernede, un symbole de ce deuxième derby lémanique de la saison. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Autant Servette avait largement dominé le premier derby de la saison face à un Lausanne-Sport sans émotion, le 28 septembre dernier à la Praille, le remportant logiquement 1-0, autant les Vaudois en ont mis ce dimanche, et comment! Devant 11'274 spectatrices et spectateurs, dont environ 1500 fans du Servette FC, les hommes de Ludovic Magnin ont mis, cette fois, tous les ingrédients nécessaires dans un derby, dont de l'audace et du courage.

Quatrième succès de suite pour le LS!

Lausanne, qui n'avait d'ailleurs plus perdu depuis cette date, enchaînant un bon nul à Lucerne et trois victoires (Winterthour, Grasshopper, Yverdon) contre des adversaires de deuxième partie de tableau, attendait donc ce derby face au co-leader de Super comme un véritable test, très excitant qui plus est. Et c'est peu dire que l'examen a été réussi.

Sous les yeux de Giorgio Contini, venu assister à ce derby lémanique aussi bien en sa qualité d'ancien entraîneur du LS que d'adjoint de Murat Yakin, le LS a dominé son prestigieux adversaire et s'est logiquement imposé.

Un message explicite de la part du Kop Lausanne Sud. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Le Lausanne-Sport a réussi une grande première mi-temps, comme souvent sur son synthétique, prenant un départ furieux et étouffant complètement un Servette FC dépassé par l'aisance technique et le pressing lausannois. Théo Magnin vivait un calvaire face à Teddy Okou et à ses incessants changements de rythme, tandis qu'Alvyn Sanches se baladait littéralement où il le voulait dans la défense grenat. Servette était en grande difficulté et les deux jours de repos en plus étaient parfaitement exploités par le Lausanne-Sport.

Miroslav Stevanovic aligné en numéro 10

A mi-terrain, Thomas Häberli avait décidé de titulariser Timothé Cognat et Gaël Ondoua, avec Miroslav Stevanovic en position de numéro 10. Dereck Kutesa et Julian von Moos occupaient les flancs, avec Enzo Crivelli en pointe, et il est difficile de dire s'il s'agissait d'une bonne option offensive de la part de l'entraîneur du Servette FC... vu que les Grenat n'ont pas touché un ballon dans les trente dernières mètres, en exagérant à peine.

Alvyn Sanches obtient le penalty, Noë Dussenne le transforme

Lausanne a d'ailleurs pris un avantage amplement mérité dès la 16e grâce à un penalty obtenu par Alvyn Sanches (qui s'est fait marcher sur le pied par Steve Rouiller) et transformé impeccablement par Noë Dussenne, face à un Kop Sud Lausanne fou de joie. 1-0 pour le LS à la pause, un moindre mal pour des Genevois qui allaient devoir largement élever leur niveau pour espérer repartir avec quelque chose de la Tuilière en ce dimanche ensoleillé du mois de novembre.

Ludovic Magnin, de façon logique, et Thomas Häberli, de manière un peu plus surprenante, décidaient de ne rien changer à la pause, mais il paraît cependant inévitable qu'une sérieuse remise en question ait eu lieu dans le vestiaire grenat durant les quinze minutes de la mi-temps. Les premiers changement sont intervenus à l'heure de jeu, le transparent Julian von Moos cédant sa place à Keyan Varela du côté genevois. Pour Lausanne, Koba Koindredi et Konrad de la Fuente remplaçant un Antoine Bernede pour une fois pas au mieux et Fousseni Diabaté.

Les supporters des Grenat étaient environ 1500 ce dimanche à la Tuilière. Photo: keystone-sda.ch

La deuxième période a été plus équilibrée que la première, moins riche en émotions, mis à part dans les dix dernières minutes, avec un Servette FC sans idées et trop timide jusqu'à la 80e, et un Lausanne-Sport qui ne voulait visiblement pas prendre trop de risques et se contentait de frapper en contre. Le LS a franchi là aussi un palir ces dernières semaines, dans la gestion des rencontres.

Servette se crée des possibilités en toute fin de match

Combien de fois auparavant les hommes de Ludovic Magnin avaient-ils lassé filer un, deux ou trois points après une première mi-temps brillante, faute de constance ou à cause d'une défense trop friable? Ce défaut-là, le Lausanne-Sport semble l'avoir résolu. Il y a eu quelques frayeurs, tout de même, dont ce tir de Dereck Kutesa bien capté par Karlo Letica (80e) ou ce but annulé pour hors-jeu (81e) de Jérémy Guillemenot, entré en jeu peu avant, mais le LS a tenu bon malgré un coup de tête ultra-dangereux de Gaël Ondoua de quelques centimètres à côté (86e) et un autre de Steve Rouiller dévié en corner par Karlo Letica dans les arrêts de jeu.

La fin de match devenait alors furieuse, allant d'un but à l'autre, et la partie se terminait d'ailleurs dans la confusion avec un peu d'animosité et d'émotions juste devant le Kop Sud Lausanne, alors que les Vaudois défendaient leur but avec détermination durant des arrêts de jeu brûlants.

Plus qu'un match avant la trêve

Prochaines étapes pour les deux équipes, samedi prochain. Lausanne se déplacera à Winterthour et Servette accueillera Zurich. Ensuite, ce sera la trêve des équipes nationales. Il n'est pas impossible que lors de celle-ci, Dereck Kutesa et Alvyn Sanches soient tous deux occupés...