Steve Rouiller et Servette se sont accrochés au GC de Lee Young-Jun. Photo: freshfocus

Servette est passé par toutes les émotions, et tous les niveaux de jeu, ce samedi au Letzigrund devant 4371 spectateurs. Au final, les Grenat ont ramené un point qui les frustrera un peu au vu du déroulement du match, mais qui n'est pas non plus un scandale. Les Genevois menaient certes 2-1 à la pause, mais ils ont à nouveau terminé à dix et ont dû se battre pour sauver un point qui ne les fait certes pas avancer au classement, mais vient récompenser leur état d'esprit.

Des choix forts au coup d'envoi de la part de Thomas Häberli

Privé au coup d'envoi d'Enzo Crivelli, blessé, Thomas Häberli avait décidé d'effectuer plusieurs choix forts, probablement en réaction au match de Coupe de Suisse perdu à Schaffhouse la semaine précédente. Mécontent de la prestation de son équipe, le coach genevois était bien décidé à montrer dans les faits qu'il souhaitait une révolte dans les faits, sur le terrain du Letzigrund. Miroslav Stevanovic, Jérémy Guillemenot et Alexis Antunes ont ainsi été «invités» à s'installer sur le banc, au profit notamment d'Usman Simbakoli. Tout proche d'un retour à Carouge en prêt en fin de mercato, l'avant-centre était titulaire pour la première fois en Super League ce samedi. De quoi envoyer un message clair au collectif et, surtout, pour lui, une chance à saisir pour démontrer avoir le niveau.

L'arbitre central se blesse en début de match!

L'affaire a pourtant bien mal débuté pour Servette, avec un début de match raté, heureusement sans trop de conséquences puisque le jeu a été arrêté pendant plus de dix minutes en tout début de rencontre à la suite de la blessure de l'arbitre Tobias Thies.

Une fois le changement d'arbitre opéré, GC a repris sa domination territoriale et logiquement ouvert le score grâce à son milieu de terrain canadien Mathieu Choinière, lequel s'est imposé dans la défense genevoise pour ouvrir le score d'un coup de tête parfait sur corner (23e, 1-0). Trois minutes plus tard, un Servette FC complètement absent passait à quelques centimètres d'encaisser le deuxième sur une frappe de Noah Persson ayant fini à l'angle du poteau et de la latte (26e). Il y avait le feu dans la défense grenat!

Dereck Kutesa est en forme en ce début de de saison

Les Genevois, sonnés, ont cependant considérablement élevé le niveau de leur jeu, heureusement, et ont réussi à égaliser grâce à une belle frappe de Dereck Kutesa, dont le plat du pied était de fort belle facture à la 34e (1-1). Quel début de saison (quatre buts déjà) de l'international suisse, qui retrouve gentiment son niveau de la fin de l'année dernière. Murat Yakin peut-il rester insensible aux récentes prestations de l'ailier genevois? A voir dans les tout prochains jours avant le déplacement en Serbie et la réception du Danemark.

A noter qu'avant cette égalisation de Dereck Kutesa, Julian von Moos avait trouvé le poteau. Servette allait mieux et se montrait enfin menaçant! Les Genevois ont d'ailleurs inscrit le but du 2-1 juste avant la pause, après onze minutes d'arrêt de jeu dues à la blessure de l'arbitre.

Usman Simbakoli ouvre son compteur en Super League

Usman Simbakoli est magnifiquement passé devant son défenseur et a pu catapulter son coup de tête au bon endroit sur un centre parfait de Keigo Tsunemoto. Peu avant, le même Usman Simbakoli était déjà passé proche d'inscrire son premier but en Super League et Servette, qui s'est créé quatre grosses occasions en quinze minutes, a eu l'immense mérite d'en concrétiser deux. 2-1 à la pause pour les Grenat!

Usman Simbakoli inscrit le 2-1: le premier but en Super League du Centrafricain de 22 ans! Photo: keystone-sda.ch

GC égalise, Gaël Ondoua prend rouge

Le premier coup dur pour les Genevois intervenait à la 54e avec l'égalisation de Lee Young-Jun (2-2) et le deuxième à la 72e avec l'expulsion de Gaël Ondoua. Alors que Thomas Häberli venait de faire entrer Jérémy Guillemenot pour Usman Simbakoli et Miroslav Stevanovic pour Julian von Moos sur l'aile droite, le milieu de terrain camerounais s'est fait l'auteur d'une mauvaise réaction après un petit geste d'anti-jeu de Giotto Morandi.

Rouge pour Gaël Ondoua! Photo: keystone-sda.ch

Alors qu'il était au sol, le «Général Ondoua» a vu son adversaire shooter le ballon dans sa direction, et le toucher, ce qu'il n'a pas du tout apprécié. Il s'est alors relevé à toute vitesse pour aller s'expliquer avec le joueur de Grasshopper, le touchant au visage. Giotto Morandi s'est alors écroulé. Le verdict de Stefan Horisberger: jaune pour Morandi, rouge pour Ondoua.

Penalty ou non sur Dereck Kutesa?

Une bien mauvaise nouvelle pour Servette, déjà battu à 10 contre 11 voilà une semaine à Schaffhouse et qui allait devoir tenir vingt minutes en infériorité numérique. Le SFC s'est cependant procuré une occasion énorme, en contre, grâce à la vitesse et à la conduite de balle de Dereck Kutesa, lequel a été accroché dans les seize mètres au bout d'une course folle. Penalty pour Servette? Non! Cartons jaunes pour Thomas Häberli et Steve Rouiller, «coupables» d'avoir réagi de manière trop excessive...

La scène, extrêmement litigieuse, risque de faire parler d'elle dans les prochaines heures, car Servette aurait pu prendre les trois points sur ce coup-là. Et même s'il n'y avait pas penalty (faute à la limite de la surface), alors un carton rouge pour le défenseur de GC aurait largement pu se justifier pour annihilation d'une occasion de but.

La fin de match, un peu houleuse avec plusieurs possibilités pour GC, a cependant permis aux Grenat de ramener un point de leur déplacement. Prochaine étape samedi prochain, à Genève face au LS (18h).