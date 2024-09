Le Servette FC éliminé sans gloire par Schaffhouse

Bastien Feller Journaliste Blick

Pour son deuxième tour de la Coupe de Suisse, Servette n'a pas eu droit à un déplacement champêtre comme le Lausanne-Sport dans l'Emmental ou Zurich au Locle. Non, les Genevois avaient rendez-vous en ce dimanche ensoleillé à Schaffhouse, dans une FCS Arena, doté d'un synthétique en fin de vie, qui ressemble davantage à une prison à ciel ouvert qu'à une enceinte de football.

Ce déplacement était d'autant plus périlleux pour Thomas Häberli et ses hommes que ce FCS, sous la houlette de Ciriaco Sforza, est bien plus séduisant que lors des saisons précédentes. Cinquième actuellement de Challenge League, Schaffhouse compte dans son onze de départ un bon mélange d'expérience (Lenjani, Sulaka, Nadjack) et de jeunesse (Onyegbule, Wetz, Vogt). Rien à voir donc avec la promenade de santé du premier tour, chez le voisin de Bernex-Confignon à la mi-août (1-7).

Guillemenot ouvre la marque

La première mèche a d'ailleurs été allumée par le pied droit du Schaffhousois Willy Vogt. Mais, attentif sur cette lourde frappe rendue possible par la double erreur commise par Bradley Mazikou et Keigo Tsunemoto, Jöel Mall a pu s'interposer et repousser en corner (6e).

Un avertissement bien reçu par le SFC qui s'est ensuite rapidement donné un peu d'air en ouvrant le score grâce aux efforts conjugués d'Alexis Antunes, à la récupération à mi-terrain, Dereck Kutesa qui a débordé et centré pour un Jérémy Guillemenot seul qui n'a plus eu qu'à pousser au fond (11e).

Servette se contente de gérer

Pas de quoi décourager toutefois les joueurs de la légende du foot suisse Ciriaco Sforza qui n'ont pas rechigné à tenter d'ouvrir des brèches dans la défense genevoise. Malheureusement pour ces derniers, leur détonateur, Vogt, a été contraint de sortir après 27 minutes de jeu et une nouvelle accélération sur son côté droit. Coup dur pour les locaux, chance pour les visiteurs qui n'ont plus rien concédé du reste de la première mi-temps, si ce n'est une tentative très lointaine et sans danger d'Iwan Hegglin (38e).

Comme face à Winterthour avant la pause internationale, les Servettiens se sont contentés de gérer leur avantage, sans forcer à trouver l'ouverture, attendant simplement les erreurs adverses. Mal leur a pris puisque dès le retour des vestiaires, un mauvais placement de Mazikou - encore lui - et une déviation malencontreuse de Mall sur Severin a permis au FCS d'égaliser (48e).

Schaffhouse égalise, Guillemenot est expulsé

Aussi inattendue que malchanceuse, cette égalisation a mis un coup derrière la tête à des Servettiens qui sont ensuite repartis à l'abordage du but de Gianni De Nitti. Mais ce dernier, d'une belle parade, a dit «non» sur une tête de Jérémy Guillemenot (53e). Le ballon avait-il entièrement franchi la ligne? Le camp grenat estime que oui, le local l'inverse, tout comme les arbitres de la partie.

Le score en restait donc d'un partout, au moment où l'heure de jeu arrivait. Minute qui a vu l'expulsion de Guillemenot pour un deuxième avertissement, celui-ci reçu après une vilaine simulation dans les seize mètres schaffhousois alors que Monsieur Kanagasingam se trouvait bien placé. Action aussi bête qu'inutile donc, qui a contraint le SFC à terminer à dix pendant que son adversaire reprenait confiance, sans malgré tout parvenir à mettre le pied sur le ballon.

Le tenant du titre éliminé

Tenant du titre, le Servette FC allait-il prendre la porte dès le deuxième tour de la centième édition de la Coupe de Suisse? Le suspense restait entier, sans toutefois que le déroulé du match ne parvienne à donner l'un ou l'autre indice aux 2984 spectateurs présents. De Nitti a tout de même dû s'interposer devant Antunes après un débordement de Kutesa (78e). Trop peu tout de même pour espérer se sortir du piège schaffhousois.

Côté jaune et noir justement, Marc Giger n'a tout d'abord pas pu pleinement profiter d'une erreur d'appréciation de Severin (83e), avant de finalement parvenir à tromper Mall de la tête après un centre du fraîchement entré Olaf Kozlawski (84e). 2-1, le score ne bougera plus, les Servettiens prennent la porte alors que les Schaffhousois attendront avec impatience le tirage au sort des huitièmes de finale prévu ce dimanche en début de soirée.