Le Lausanne-Sport se construit une vraie culture défensive

Costaud, ce Lausanne-Sport! Les joueurs de Luka Elsner, emmenés par une charnière très concentrée, ont résisté au FC Bâle durant l'entier du match samedi. Le coach accorde beaucoup d'importance à la mentalité défensive et le résultat se voit. Reste à attaquer...

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Impressionnant! La manière avec laquelle les joueurs du Lausanne-Sport ont défendu le but de Melvin Mastil ce samedi à Bâle (victoire 1-0) mérite des compliments, tant l'état d'esprit a été remarquable. La charnière centrale, composée comme d'habitude de Kevin Mouanga et de Karim Sow, a été concentrée pendant 90 minutes, mais ce blanchissage n'est de loin pas à mettre qu'à l'actif de ces deux hommes tant leurs coéquipiers ont joué un rôle important dans cette bonne tenue défensive.

Une structure qui donne une belle assise défensive

La défense est désormais protégée par un double pivot avec Olivier Custodio et Jamie Roche, tandis que les ailiers n'hésitent pas à défendre. Le résultat donne au Lausanne-Sport une allure de coffre-fort. Et même lorsque les côtés souffrent, comme Brandon Soppy face aux accélérations dévastatrices de Philip Otele, la structure du LS tient le coup. Melvin Mastil n'a même pas eu à réaliser de miracles pour garder son but inviolé jusqu'à la dernière minute ce samedi face à un FC Bâle muselé.

«On a concédé bien moins d'occasions que d'autres équipes ici», s'est réjoui Luka Elsner, lequel a su depuis son arrivée cet été instaurer une vraie culture défensive, déjà bien visible. «On a résisté, on a tenu. Et on a su exploiter une occasion...», a constaté le technicien, en référence bien sûr au formidable coup de canon de Florent Mollet qui a offert les trois points à son équipe. Mais au-delà de son but, l'entrée du Français a été symbolique de cette détermination des entrants: le jeune Ilija Despotovic s'est ainsi retrouvé à défendre comme un acharné dans les dernières minutes pour ses débuts en Super League.

«Les joueurs ont adhéré»

Comment le Slovène s'y est-il pris pour donner à une équipe plutôt tournée vers l'attaque la saison dernière le goût de défendre autant? «Le premier point, c'est qu'ils ont envie de le faire! Mon rôle, c'est de les convaincre que ce comportement défensif de tous les instants aide l'équipe. Défendre, c'est empêcher l'adversaire de se trouver dans une position facile, ne rien lâcher, jamais. Les joueurs ont adhéré, ils l'ont mis en application et ils l'ont fait collectivement. Jouer les uns pour les autres, ce sont de belles valeurs», répond l'entraîneur du LS.

L'Espagne vient d'ailleurs de prouver à la Coupe du monde que bien défendre était la priorité pour construire un collectif fort, avec des joueurs qui courent et se battent pour l'équipe plutôt que pour leurs statistiques individuelles. Ce samedi à Bâle, les titulaires comme les entrants ont montré qu'ils avaient envie de défendre et de le faire avec hargne.

Un blanchissage qui va apporter de la confiance

«Avec cette base, on peut aller loin», confirme Florent Mollet, le héros du jour, dont l'entrée en jeu a donc été décisive et qui a adoré voir comment ses coéquipiers ont défendu de manière acharnée pendant qu'il était assis sur le banc. «Le coach a amené cet aspect-là. Que ce soit à l'entraînement, à la causerie, tout le temps en fait! Il parle de la défense de manière positive, ça motive. Et on n'a pas subi plus que ça contre Bâle en plus... C'est une grosse écurie du championnat et repartir d'ici sans avoir encaissé de but, et avec cette mentalité, cela donnera de la confiance pour la suite.»

L'axe de progression, lui, est déjà identifié et évident: l'aspect offensif. «On ne pourra pas toujours gagner les matches 5 ou 6-0, mais on devrait se créer au moins plus d'occasions», constate Florent Mollet. Que ce soit face à GC lors de la première journée ou à Bâle lors de la deuxième, le LS n'a en effet pas été très inspiré dans la moitié de terrain adverse et cela n'a échappé à personne.

Un état d'esprit qui garantit des points

«On doit amener beaucoup plus d'occasions et de tirs cadrés. On va le bosser. Avec ce qu'on a montré aujourd'hui à Bâle, on peut faire de très belles choses. Mais il faut rester tranquilles et humbles. Il y aura des matches difficiles cette saison, mais si on arrive à garder cet état d'esprit et à nous montrer plus performants offensivement, on ramènera des victoires», positive Florent Mollet.

«On a énormément de réserves dans la manière dont on exploite le ballon, dont on le fait vivre», confirme son entraîneur. «On se réjouit de cette victoire, c'est une bonne base de travail, mais on doit faire mieux avec le ballon.»

Après deux matches seulement, il n'y a bien évidemment aucun bilan définitif à tirer, mais la tendance semble claire: le Lausanne-Sport de Luka Elsner sera solide et costaud. Il l'a déjà prouvé. Reste à trouver comment attaquer...

Omar Janneh n'est pas aussi performant qu'au printemps

Omar Janneh, très performant à son arrivée à Lausanne cet hiver, n'a pas montré d'excellentes dispositions lors de ces deux parties inaugurales. Souffre-t-il de ce système qui lui demande beaucoup d'efforts et ne lui permet, pour l'heure, pas de recevoir beaucoup de ballons? Le problème de l'avant-centre espagnol en ce début de saison est-il collectif? Individuel? Luka Elsner devra se poser ces questions lors des semaines à venir et, surtout, trouver les réponses adéquates, pour que son Lausanne-Sport soit aussi performant dans la moitié de terrain adverse que dans la sienne.