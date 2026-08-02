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«Fuck off, Infantino »
Les supporters du Lausanne-Sport avaient une surprise pour Gianni Infantino

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, ne passe pas une très bonne semaine. Les supporters de Lausanne en ont rajouté une couche ce samedi à Bâle, avec un message clair pour le Haut-Valaisan.
Publié: il y a 57 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
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Les supporters de Lausanne avaient préparé une banderole.
Photo: Martin Meienberger/freshfocus
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Andri Bäggli

Tout le monde ne parle que de Gianni Infantino cette semaine… et rarement en bien. Le président de la FIFA a tenté de vendre une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Une initiative qui s'est retournée contre lui. Face au projet, plusieurs confédérations continentales, emmenées par l'UEFA, ont menacé de boycotter les compétitions de la FIFA, tandis que les critiques se sont multipliées de toutes parts. Sous la pression, Gianni Infantino a finalement fait marche arrière et retiré son projet.

Pour autant, l'affaire est loin d'être close. La polémique continue d'agiter le monde du football et les appels à une remise en question de la gouvernance de la FIFA se multiplient. Certains vont même jusqu'à réclamer le départ de Gianni Infantino de la présidence de l'instance mondiale.

En Suisse aussi, le sujet fait l'objet de vifs débats. Lors du match contre le FC Bâle, gagné 1-0 grâce à un missile de Florent Mollet à la 90e, les supporters du Lausanne-Sport se sont exprimés à ce sujet avec ce message sans équivoque: «Un véritable parrain de la mafia du football. Le monde entier t’a tourné le dos.» La banderole se termine par un virulent: «Fuck off Infantino!»

Le mythique entraîneur Christian Streich a tenu des propos similaires cette semaine. «Ce sont des structures mafieuses», a déclaré l’ancien entraîneur de Freiburg il y a quelques jours à Sky Sport. Ces déclarations ne devraient sans doute pas ébranler Gianni Infantino, mais il ne peut que constater que ses opposants sont plus bruyants que ses soutiens.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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