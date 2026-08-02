Le président de la FIFA, Gianni Infantino, ne passe pas une très bonne semaine. Les supporters de Lausanne en ont rajouté une couche ce samedi à Bâle, avec un message clair pour le Haut-Valaisan.

Andri Bäggli

Tout le monde ne parle que de Gianni Infantino cette semaine… et rarement en bien. Le président de la FIFA a tenté de vendre une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Une initiative qui s'est retournée contre lui. Face au projet, plusieurs confédérations continentales, emmenées par l'UEFA, ont menacé de boycotter les compétitions de la FIFA, tandis que les critiques se sont multipliées de toutes parts. Sous la pression, Gianni Infantino a finalement fait marche arrière et retiré son projet.

Pour autant, l'affaire est loin d'être close. La polémique continue d'agiter le monde du football et les appels à une remise en question de la gouvernance de la FIFA se multiplient. Certains vont même jusqu'à réclamer le départ de Gianni Infantino de la présidence de l'instance mondiale.

En Suisse aussi, le sujet fait l'objet de vifs débats. Lors du match contre le FC Bâle, gagné 1-0 grâce à un missile de Florent Mollet à la 90e, les supporters du Lausanne-Sport se sont exprimés à ce sujet avec ce message sans équivoque: «Un véritable parrain de la mafia du football. Le monde entier t’a tourné le dos.» La banderole se termine par un virulent: «Fuck off Infantino!»

Le mythique entraîneur Christian Streich a tenu des propos similaires cette semaine. «Ce sont des structures mafieuses», a déclaré l’ancien entraîneur de Freiburg il y a quelques jours à Sky Sport. Ces déclarations ne devraient sans doute pas ébranler Gianni Infantino, mais il ne peut que constater que ses opposants sont plus bruyants que ses soutiens.