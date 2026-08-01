Un éclair signé du pied gauche de Florent Mollet a permis à Lausanne de s'imposer (1-0) à Bâle dans les arrêts de jeu ce samedi. Il s'agit de la première victoire pour le LS de Luka Elsner, qui a déjà imprimé une vraie patte défensive à sa nouvelle équipe.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un Lausanne-Sport très solide s'est imposé 1-0 ce samedi au Parc Saint-Jacques lors de la deuxième journée de Super League grâce à une frappe splendide de Florent Mollet au début des arrêts de jeu. Le gaucher s'est mis en bonne position et a envoyé un tir merveilleux, qui est venu tromper Jonas Omlin sur le... premier tir cadré lausannois dans cette partie! Une réussite maximale, mais qui n'est pas venue de nulle part, tant le LS a été costaud et parfait dans la mentalité, à défaut de l'avoir été dans le jeu.

«On a en partie mérité la victoire», a analysé Luka Elsner après la rencontre. «Quand je dis en partie, je veux dire qu'on l'a méritée grâce à notre mentalité et à notre sens du sacrifice. On a eu des moments difficiles, avec le ballon notamment, et on a gagné grâce à un but exceptionnel», a-t-il relevé avec justesse. Les feux d'artifice sont en effet interdits un peu partout sur le territoire suisse en ce 1er août, mais le pétard qu'a envoyé Florent Mollet devrait toutefois être homologué par la SFL et la victoire du LS validée.

«C'est une bonne base de travail»

Le fait est que le Lausanne-Sport, s'il a manqué d'idées balle au pied, a défendu avec hargne et un esprit collectif impressionnant ce samedi. «On a concédé moins d'occasions que d'autres équipes ici à Bâle, c'est sûr. On a résisté, on a tenu et on a su exploiter ce ballon à la fin. On se réjouit de cette victoire, c'est une bonne base de travail, mais on a encore énormément de réserves dans la manière dont on exploite le ballon, dont on le fait vivre», a ajouté le technicien slovène. Sa conclusion? «Nos supporters peuvent être fiers de l'état d'esprit des joueurs.» Que ce soit les attaquants, les défenseurs ou les milieux de terrain, tout ont accompli leur part du boulot, jusqu'aux entrants.

Et pour le jeu? «Ça viendra. Comme je l'ai dit, cette victoire est une base de travail», a ajouté Luka Elsner. Prochaine étape pour les Lausannois, la réception d'YB samedi à la Tuilière. Coup d'envoi à 18h face aux Bernois.