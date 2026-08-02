Pan! Florent Mollet a marqué un but sublime samedi à Bâle pour permettre à Lausanne de prendre trois points bienvenus. Le gaucher raconte, pour Blick, le détail de cette frappe qui va lui permettre d'entrer dans le coeur des fans du LS, dix mois après son arrivée.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Quand j'ai entendu le bruit de l'impact au ballon, j'ai compris avec mon expérience qu'il était bien parti!», a souri Florent Mollet, interrogé par Blick au sortir de la victoire lausannoise au Parc Saint-Jacques ce samedi. Le gaucher a récupéré un ballon cafouillé par Metinho, a eu besoin d'une petite touche parfaitement exécutée pour se mettre en bonne position sur son pied (très) fort et a envoyé une frappe monumentale en pleine lucarne de Jonas Omlin (90e, 1-0).

Le nouveau gardien du FCB n'avait pas encore eu la moindre frappe cadrée lausannoise à négocier dans cette partie, mais celle-là était trop bien exécutée pour lui laisser la moindre chance. «Je me connais maintenant avec le temps, je sais quand ça part bien ou non», a enchaîné le milieu de terrain du LS, lequel a offert la victoire à son équipe sur ce coup de canon.

Une réponse à sa prolongation

«Ça fait partie de mes qualités et je ne l'avais pas encore vraiment montré en Suisse. Ce sont des buts que j'avais l'habitude de mettre en Ligue 1, mais ici, j'attendais un déclic ou, disons, un but comme ça! C'est bien qu'il vienne à Bâle, dans un stade où il est difficile de venir gagner», continuait le héros lausannois du jour, lequel a justifié, en un tir qui vaut deux points, sa prolongation de contrat d'une année.

A 34 ans, l'ancien cador de Montpellier, où il formait un trio offensif magique avec Andy Delort et Gaëtan Laborde, a en effet resigné au LS pour une saison, après un premier exercice où il a d'abord dû prendre ses marques. Il n'est pas titulaire dans l'esprit de Luka Elsner en ce début de saison, mais il est entré deux fois en jeu en deux matches et, dans un vestiaire lausannois qui manque de cadres et de caractère à l'exception bien sûr de l'emblématique capitaine Olivier Custodio, Florent Mollet aura un rôle à jouer qui va au-delà du terrain. Telle est en tous les cas l'envie de Stéphane Henchoz et la raison pour laquelle le directeur sportif du LS a proposé cette prolongation au gaucher. Ce coup de canon de la 90e vient lui apporter un argument supplémentaire.

Luka Elsner, lui, semble ravi de pouvoir compter sur l'expérience du Français, fort de 230 matches de Ligue 1 et arrivé en octobre 2025 à Lausanne, libre de tout contrat après son départ de Nantes. «Ses qualités et son profil nous serviront énormément. On peut souligner son but qui est exceptionnel, génial, mais qui n'est pas surprenant quand on connaît la qualité de son pied gauche. Mais on peut aussi souligner sa très bonne entrée globale, avec ses retours défensifs, l'agressivité dont il a fait preuve, les ballons récupérés. Il a été précieux. Le voir heureux dans le vestiaire, avec le sourire, ça fait plaisir à tout le monde», a assuré le Slovène.

Un exploit individuel, une victoire collective

Le principal intéressé accepte les compliments, mais ne veut pas prendre toute la lumière. «Je suis venu amener ma pierre, mais j'aurais autant aimé qu'un mec qui s'est arraché pendant 90 minutes pour défendre marque ce but. Parce que la victoire d'aujourd'hui, elle est collective. Les gars qui ont débuté ont fait un énorme travail sur le plan défensif. La débauche d'énergie était impressionnante.» Et sublimée par un but de grande qualité. «C'est comme ça, c'est difficile pour moi de mettre des buts faciles», rigole Florent Mollet avant de retrouver ses coéquipiers au vestiaire pour un cri de joie bien mérité. Le Lausanne-Sport a lancé sa saison et Florent Mollet offert un peu de bonheur à ses supporters.