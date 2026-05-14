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Besoin de repos
Peter Zeidler jouera avec une équipe B contre le Lausanne-Sport

Plusieurs éléments des M21 zurichois devraient être alignés contre Lausanne, samedi à la Tuilière. Les Sauterelles doivent se reposer pour être au top en vue du match aller du barrage qui débutera 48 heures plus tard.
Publié: 09:10 heures
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«Seulement 48 heures de repos, cela n'aurait pas été bon.» L'entraîneur de GC Peter Zeidler est heureux de pouvoir laisser des joueurs se reposer contre Lausanne.
Photo: Roger Albrecht/freshfocus
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Florian Raz

Le Lausanne-Sport, actuellement en plein brouillard, a toutes les chances de remporter son dernier match de la saison 2025/26. En effet, Grasshopper, qui peut désormais préparer sereinement son barrage de promotion/relégation après son succès contre Winterthour (3-2), ne devrait pas aligner sa meilleure équipe, samedi à la Tuilière (18h). Peter Zeidler, pour son retour dans la capitale olympique, devrait largement faire tourner son effectif pour ce duel sans enjeu, «une belle escapade dans la magnifique région de Lausanne», selon ses propres termes. Une rencontre qui se jouera d'ailleurs à huis clos.

Les Vaudois devront tout de même se méfier de Laurent Seji (18 ans), Nahom Tesfom (22 ans) et Demis Fiechter (20 ans) qui devraient effectuer leurs premiers pas dans l'élite. Les M21 de GC sont en effet assurés de terminer en tête du groupe 2 de 1re ligue. «Je suis allé les voir jouer dimanche, a commenté Peter Zeidler. On va sûrement en recruter quelques uns.» Le directeur sportif Alain Sutter était également présent pour assister au succès des jeunes Zurichois contre Delémont (2-0).

«Les murs ont tremblé»

Le match aller du barrage contre le deuxième de Challenge League aura lieu lundi prochain, ce qui ne laissera que très peu de temps aux Sauterelles pour récupérer. «Ça aurait été une première d’avoir seulement 48 heures de repos en Super League. Ça n’aurait pas été une bonne chose», a admis le nouvel entraîneur de GC. Son adversaire - Aarau ou Vaduz - terminera, lui, sa saison régulière vendredi soir. Et ni les Argoviens, qui reçoivent Yverdon, ni les Liechtensteinois, qui se rendent à Wil, pourront se permettre d'économiser leurs forces.

Les Sauterelles ont bien besoin d'un peu de repos supplémentaire après les fortes émotions vécues mardi soir. Elles étaient menées 0-2 par Winterthour avant de renverser la vapeur en seconde période. La pause a notamment été très mouvementée. «Quelques joueurs ont hurlé si fort que les murs en ont tremblé, raconte Zeidler. Moi, j'ai surtout essayé de calmer tout le monde.»

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Une chose est sûre, GC s'est réveillé après le thé. Alors que les Zurichois avaient tout d'un candidat à la relégation directe, ils ont fait trembler les filets à trois reprises, grâce à Dirk Abels (60e, sur penalty et 70e) et Lee Young-jun (62e) pour remporter le derby et condamner Winti à la relégation. «C'est génial de disputer les barrages, s'est exclamé Peter Zeidler avec son optimisme habituer. On s'en réjouit.»

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
36
33
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
36
23
61
5
FC Bâle
FC Bâle
36
3
56
6
Young Boys
Young Boys
36
6
51
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
37
7
50
2
Servette FC
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zurich
FC Zurich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
37
-28
30
6
FC Winterthour
FC Winterthour
37
-53
23
Barrages de relégation
Relégation
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Lausanne-Sport
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