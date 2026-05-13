Le Lausanne-Sport n'y arrive plus! Alors que le changement de staff semblait avoir fait du bien aux têtes, les Vaudois restent sur trois défaites consécutives dans ce tour de relégation. Ce mardi à Genève (défaite 0-2), ils ont peiné à exister offensivement.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Cette équipe est capable d’en mettre cinq à Bâle, cinq à YB, elle peut battre Besiktas là-bas, elle peut battre la Fiorentina. Mais quand ça ne va pas, elle s'écroule. Ce qu'on a vécu ce soir à Genève, c'est un peu l'histoire de la saison.» Voici comment Migjen Basha s'est exprimé après la défaite du Lausanne-Sport (2-0) ce mardi à Genève face à un Servette FC supérieur et vainqueur logique.

«On n’a pas produit grand chose ce soir, il faut bien le dire. Offensivement, c'est trop peu», regrettait Migjen Basha, lequel a pourtant apprécié l'attitude de son équipe. «On a été solidaires. Il n’y a rien à dire sur l’engagement des joueurs. Mais c’était trop peu pour pouvoir mettre en danger Servette.» Le LS a pourtant tenu le 0-0 au terme d'une première période cohérente, mais a encaissé deux buts en quatre minutes en deuxième mi-temps, à la suite de deux phases de jeu arrêtées. «On dot un peu sur ces situations, on n'a pas été réactifs», se plaint le co-entraîneur du LS.

Une troisième défaite consécutvie

Après avoir ramené un peu de vie, qui manquait cruellement à la fin du mandat de Peter Zeidler, et brillamment battu Zurich pour leur premier match, Markus Neumayr et Migjen Basha ont bien dû constater que la mission était compliquée. Cette défaite à Genève est la troisième consécutive après celles face à Lucerne et Winterthour. «Il faut accepter les critiques et continuer à travailler», lâche l'ancien capitaine du Torino.

Si les deux co-entraîneurs du LS avaient le secret espoir de transformer leur interim en job définitif, ce qu'ils n'ont jamais exprimé publiquement et officiellement, cette fin de saison peut-elle leur offrir le crédit suffisant aux yeux des décideurs lausannois? Sur le plan des résultats, non. Mais tout n'est pas noir pour autant, loin de là.

Un potentiel pas exploité à fond

«C’est dur d’avoir envie de faire de bonnes choses et de ne pas réussir. Est-ce que c’est physiquement? Est-ce que c’est mentalement? C’est dur à expliquer», assure lui Olivier Custodio, qui cherche les raisons de cette fin de saison compliquée pour le Lausanne-Sport. Du talent, cet effectif en a. Mais force est de constater qu'il n'est pas exploité à fond, ce que le nouveau match transparent de Gaoussou Diakité vient illustrer. Comment ce joueur-là a-t-il pu être le meilleur de Super League en octobre et proposer des prestations aussi insignifiantes depuis plusieurs mois maintenant? Il n'est pas sûr que lui-même ait la réponse... Autre interrogation: comment Brandon Soppy a-t-il pu être titulaire dans des équipes de haut niveau en Serie A et être aussi à l'envers dans une équipe de bas de tableau de Super League? Le football a ses mystères, parfois, mais les questions qui entourent ce joueur à l'indéniable qualité individuelle sont perturbantes.

«En première mi-temps, on part avec de bonnes intentions, on fait de bonnes choses avec le ballon. On a du mal à se montrer réellement dangereux, c’est sûr, mais je pense qu’on était bien», enchaîne le capitaine du Lausanne-Sport. «Défensivement, on est solides, je trouve. En deuxième mi-temps, il y a ces quinze minutes où on manque un peu d’attention, on perd un peu trop de ballons et ils nous mettent ces deux buts qui nous coupent les jambes.»

Dircssi Ngonzo convaincant, Oscar Renovales en difficulté

La seule satisfaction, en fait, de cette fin de saison vient dans le fait que des jeunes joueurs prennent leur chance. Dircssi Ngonzo a été plutôt convaincant en défense centrale et prouve pouvoir figurer dans un contingent de Super League au mois de juillet. Et, bien sûr, il y a l'éclosion d'Oscar Renovales, même s'il a passé une partie compliquée ce mardi face à Loun Srdanovic.

Ce très jeune garçon est à l'évidence très doué techniquement, mais ce mardi, il a souffert dans les duels et dans l'impact. «C'est comme ça qu'il va apprendre, grâce à des matches comme celui-ci. Markus et moi, on n'a pas peur de mettre les jeunes sur le terrain. On ne regrette pas du tout ce choix-là, on le referait mille fois», assure Migjen Basha. Un rayon de soleil dans le brouillard.