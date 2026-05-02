Oscar Renovales a été applaudi lors de sa première apparition sur la pelouse du Lausanne-Sport face à Zurich. La preuve que les débuts de ce talent de 18 ans venu de Morges étaient attendus. La deuxième entrée aura-t-elle lieu ce samedi contre Lucerne (18h)?

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Non, Migjen Basha et Markus Neumayr n'ont pas fait de la politique ou un coup de communication positive en offrant à Oscar Renovales ses premières minutes en Super League, samedi dernier face à Zurich (3-0). «Depuis notre arrivée, il fait le job à l’entraînement. Il a été très bon et il a mérité sa chance, tout simplement», expliquait Migjen Basha après la rencontre. «Mais ça ne veut pas dire qu’il sera installé avec nous de manière définitive. On l’a intégré parce qu’il le mérite, maintenant il doit confirmer.»

Intégrer les talents de l'académie, une nécessité

Le jeune talent de 18 ans est d'ailleurs «redescendu» mercredi pour tenter d'aider les M21 dans leur «mission maintien» en Promotion League. Sans succès, puisqu'YB M21 est venu s'imposer 4-2 à la Tuilière. Mais il devrait être dans le groupe appelé à défier Lucerne ce samedi à 18h, sur cette même pelouse synthétique. Aura-t-il de nouveau droit à quelques minutes, voire davantage? Le fait est que le Lausanne-Sport n'a plus rien à jouer en cette fin de saison, sinon une septième place plus symbolique qu'autre chose. Et que préparer les talents de son académie à la réalité du haut niveau, et les voir s'imposer, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, est dans un futur très proche une nécessité voulue par les hautes sphères, comme l'a expliqué Vincent Steinmann récemment à Blick.

Plusieurs suiveurs du Lausanne-Sport ont ainsi regretté que le milieu offensif ait dû patienter jusqu'au départ de Peter Zeidler pour avoir sa chance. A-t-il trouvé le temps long à l'entraînement? Il sourit. «On veut toujours jouer le plus haut et le plus vite possible. Mais au final, il faut être prêt. Et je pense que le club m’a lancé au bon moment, quand il a estimé que le timing était juste. Bien sûr, j’aurais aimé que ça arrive plus tôt… mais le plus important, ce n’est pas quand ça arrive, c’est d’être prêt quand ça arrive.»

Le public lausannois l'a d'ailleurs chaleureusement applaudi à son entrée en jeu, la preuve que l'international suisse M19 était attendu, lui dont la réputation grandit depuis plusieurs mois. «C’est un immense sentiment. Beaucoup d’émotions, une grande fierté. Je remercie le club pour sa confiance et toutes les personnes qui m’ont soutenu jusqu’ici. Mais ce n’est que le début», a-t-il réagi avec sobriété, lui qui a déjà laissé entrevoir sa qualité de passe durant ses vingt-deux minutes sur le terrain.

Le tempérament dont il a fait preuve, notamment en cherchant constamment le jeu vers l’avant, a montré qu’il n’avait aucun complexe balle au pied. «C’est mon jeu: aller vers l’avant, toujours essayer d’apporter quelque chose offensivement. Au début, j’ai peut-être mis un peu de temps à entrer dans le match, mais j’ai pris confiance au fil des minutes.»

Ses qualités techniques sautent aux yeux, son sens du jeu aussi. Et ses statistiques en M21 parlent pour lui: 14 buts et 2 passes décisives en 23 matches de Promotion League. Quel est son meilleur poste, lui qui est entré sur le côté droit contre Zurich? «Je me sens à l’aise partout devant: en numéro 10, sur un côté ou même plus haut. L’important, c’est d’apporter quelque chose à l’équipe.»

Le fait que le LS joue de manière plus libérée depuis le départ de Peter Zeidler l’a sans doute servi. Il n’a d’ailleurs pas hésité à le verbaliser. «Depuis l’arrivée des nouveaux coaches, il y a un changement dans l’état d’esprit. On joue avec plus de liberté, plus de confiance. On voulait rendre ça aux supporters, et je pense qu’on l’a montré.»

Ramasseur de balles du Lausanne-Sport en M13 et M14 il y a à peine quatre ans, Oscar Renovales fait partie de cette génération qui n’a connu le LS qu’à la Tuilière. A-t-il des souvenirs de la Pontaise? Pas vraiment. Lui était surtout supporter de Forward Morges, le club de chez lui. «Mes premiers souvenirs de foot, c’est Forward», explique-t-il. Il n’a jamais rencontré Cameron Puertas, mais connaît parfaitement son parcours. «Je l’ai vu jouer, bien sûr. Il est très fort», glisse-t-il au sujet de son aîné.

Il doit se développer physiquement

Oscar Renovales n’en est pas encore là, mais le talent est évident. Le potentiel aussi. Et le mental? Le temps le dira. Mais il sait déjà où il doit progresser, preuve d’une certaine lucidité. «Je dois encore me développer physiquement, gagner en puissance, et j’y travaille. Je veux profiter de chaque minute qu’on me donne pour montrer que je suis prêt à ce niveau.» Son physique longiligne et frêle ne fera jamais de lui un monstre de puissance, mais le fait est qu'il doit s'épaissir, un peu dans le style d'Alvyn Sanches.

L’avenir appartient peut-être à Oscar Renovales, au vu de ses qualités balle au pied. Mais le court terme se partage entre ses premiers pas en Super League et un maintien à aller chercher avec les M21. Chaque chose en son temps.