Le Lausanne-Sport s'est imposé 3-0 face au FC Zurich ce samedi. Migjen Basha et Markus Neumayr, le duo qui officie désormais à la tête du LS, a vu une équipe solidaire, comme demandé. Le maintien en Super League est désormais comptablement assuré.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le premier enseignement de ce samedi après-midi est que le Lausanne-Sport est assuré de se maintenir en Super League. Une anecdote? Pas vraiment, et il n'est jamais inutile de replacer les saisons dans un contexte historique: jamais depuis qu'il a perdu son «s» final, en 2003, le LS n'a passé quatre saisons consécutives en première division, ce qui sera le cas dès juillet prochain. Voilà pour l'aspect concret, comptable et indispensable de cette victoire (3-0) face au FC Zurich devant un peu plus de 6400 personnes.

Un LS irréprochable dans l'attitude

Le deuxième enseignement: Migjen Basha est un homme qui tient ses promesses. Le coach «ad interim» du LS, qui officie avec Markus Neumayr, avait assuré que son équipe allait avoir des valeurs et jouer avec un état d'esprit qu'elle avait perdu dans les derniers temps avec Peter Zeidler, au point de sombrer à Lucerne (4-0) et Sion (3-0). Ce samedi, le LS a joué avec du coeur et une attitude appréciable, menant 3-0 après 40 minutes!

Les Lausannois, qui se présentaient en 4-3-3, ont frappé les premiers dans cette partie grâce à une passe décisive d'Alban Ajdini (titulaire surprise en ailier gauche et auteur d'un bon match) pour Morgan Poaty (7e, 1-0). Nathan Butler-Oyedeji a ensuite profité d'une boulette de Yanick Brecher (pléonasme) pour inscrire le 2-0 après un joli dribble sur David Vujevic (21e). Le 3-0 a lui été marqué par le très bon Jamie Roche à la 40e.

Le LS s'est donc fait plaisir ce samedi et n'a plus rien à craindre comptablement de cette fin de saison. Surtout, il a donné du plaisir à son public, même si la deuxième période a été bien plus lénifiante et que plus rien de bien transcendant ne s'est passé sur la pelouse.

La première apparition d'Oscar Renovales en Super League

Migjen Basha et Markus Neumayr ont ainsi eu la bonne idée d'offrir au tout jeune Oscar Renovales (18 ans) ses premières minutes en Super League. Ce milieu de terrain offensif, international suisse M19, est présenté comme un joueur à très fort potentiel et a pu se familiariser un peu avec un niveau de jeu auquel il sera aspiré à évoluer dans un futur très proche. Ce petit gabarit, très technique, a été chaleureusement applaudi par le public lausannois à son entrée et son apparition a peut-être donné le ton de ce à quoi ressembleront les quatre derniers matches pour le LS: préparer la suite.

Mais sans bâcler pour autant le résultat, car Migjen Basha et Markus Neumayr savent très bien que pour encadrer ces jeunes et les mettre dans les meilleures dispositions possibles, il faut un collectif fort autour d'eux. Ce samedi, le LS a été une vraie équipe, ce qu'il n'avait été que trop rarement ces dernières semaines.