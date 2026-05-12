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Les Sauterelles en barrages
Battu à GC, Winterthour est officiellement relégué

Cette fois, c'est officiel: Winterthour est relégué en Challenge League, quatre ans après sa promotion. Grasshopper, lui, devra disputer les barrages face à Aarau ou Vaduz.
Publié: 12.05.2026 à 23:12 heures
Roman Buess et Winterthour sont relégués.
Photo: Nico Ilic/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Mené 2-0 à la mi-temps, Grasshopper a renversé la situation face à Winterthour et s'est imposé 3-2 au Letzigrund lors de la 37e journée de Super League. Ce succès condamne «Winti» à la relégation directe en Challenge League.

Les Sauterelles ont renversé la partie en 10 minutes, profitant tout d'abord d'un penalty à la 60e, transformé par Dirk Abels. Lee Young-Jun a ensuite égalisé trois minutes plus tard, avant qu'Abels ne parvienne à inscrire le but décisif à la 70e.

En première période, Pajtim Kasami avait pourtant permis à Winterthour de prendre un départ idéal. Celui qui compte 12 sélections en équipe de Suisse a inscrit un doublé (7e/10e). Avec désormais sept points de retard sur l'avant-dernière place de GC, les protégés de Patrick Rahmen sont condamnés à demeurer lanterne rouge de Super League, synonyme de relégation en deuxième division.

Les hommes de Peter Zeidler ont donc mis fin à l'aventure de Winterthour en Super League, démarrée en 2022. Ils peuvent désormais se préparer au barrage de promotion/relégation qui les opposera soit face à Aarau, soit face à Vaduz.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
36
33
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
36
23
61
5
FC Bâle
FC Bâle
36
3
56
6
Young Boys
Young Boys
36
6
51
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
37
7
50
2
Servette FC
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zurich
FC Zurich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
37
-28
30
6
FC Winterthour
FC Winterthour
37
-53
23
Barrages de relégation
Relégation
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