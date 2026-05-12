Battu à GC, Winterthour est officiellement relégué

Mené 2-0 à la mi-temps, Grasshopper a renversé la situation face à Winterthour et s'est imposé 3-2 au Letzigrund lors de la 37e journée de Super League. Ce succès condamne «Winti» à la relégation directe en Challenge League.
Les Sauterelles ont renversé la partie en 10 minutes, profitant tout d'abord d'un penalty à la 60e, transformé par Dirk Abels. Lee Young-Jun a ensuite égalisé trois minutes plus tard, avant qu'Abels ne parvienne à inscrire le but décisif à la 70e.
En première période, Pajtim Kasami avait pourtant permis à Winterthour de prendre un départ idéal. Celui qui compte 12 sélections en équipe de Suisse a inscrit un doublé (7e/10e). Avec désormais sept points de retard sur l'avant-dernière place de GC, les protégés de Patrick Rahmen sont condamnés à demeurer lanterne rouge de Super League, synonyme de relégation en deuxième division.
Les hommes de Peter Zeidler ont donc mis fin à l'aventure de Winterthour en Super League, démarrée en 2022. Ils peuvent désormais se préparer au barrage de promotion/relégation qui les opposera soit face à Aarau, soit face à Vaduz.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
36
33
74
2
FC St-Gall
36
23
66
3
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
36
23
61
5
FC Bâle
36
3
56
6
Young Boys
36
6
51
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
37
7
50
2
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zurich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zurich
37
-28
30
6
FC Winterthour
37
-53
23