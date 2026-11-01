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Les Rossoneri l'emportent 3-1
Manuel Akanji et l'Inter ont vécu un cauchemar face au Milan AC

Manuel Akanji et l'Inter Milan ont été battus 3-1 par l'AC Milan dans le Derby della Madonnina. Ardon Jashari est entré en jeu pour les Rossoneri dans les dernières minutes de la partie.
Publié: il y a 6 minutes
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Manuel Akanji (à droite) a vécu une soirée pénible.
Photo: IMAGO/LaPresse
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ATS Agence télégraphique suisse

Manuel Akanji s'est incliné avec l'Inter Milan lors du derby contre l'AC Milan. Ardon Jashari est entré en jeu dans les dernières minutes de la victoire 3-1 de son équipe.

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Le Belge Diego Moreira a été l'homme du match. Il a contribué aux buts de Christian Pulisic et d'Adrien Rabiot dans les dix premières minutes grâce à deux passes décisives, puis a inscrit le 3-1 sur un coup franc juste avant la mi-temps. Entre-temps, Alessandro Bastoni, le coéquipier d'Akanji en défense centrale de l'Inter, avait réduit l'écart à 1-2.

Milan reste invaincu depuis désormais huit «Derbys della Madonnina». Au classement, c’est toutefois l’Inter qui est devant. Le champion est en tête du classement, à égalité de points avec la Lazio Rome, qui a disputé un match de moins.

Serie A 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Lazio Rome
Lazio Rome
9
15
25
2
Inter Milan
Inter Milan
10
13
25
3
AS Rome
AS Rome
10
18
24
4
Milan AC
Milan AC
10
9
21
5
Côme 1907
Côme 1907
9
9
20
6
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
9
8
17
7
SSC Naples
SSC Naples
9
6
14
8
Bologne FC
Bologne FC
10
1
14
9
Juventus Turin
Juventus Turin
9
1
14
10
Torino FC
Torino FC
9
0
13
11
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
9
-5
13
12
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
9
-1
11
13
Genoa CFC
Genoa CFC
9
-5
10
14
US Lecce
US Lecce
9
-9
9
15
Sassuolo
Sassuolo
9
-8
8
16
AC Monza
AC Monza
10
-7
7
17
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
9
-10
5
18
Parme Calcio
Parme Calcio
9
-10
5
19
Udinese Calcio
Udinese Calcio
10
-12
5
20
Venezia
Venezia
9
-13
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
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