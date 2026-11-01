Manuel Akanji et l'Inter Milan ont été battus 3-1 par l'AC Milan dans le Derby della Madonnina. Ardon Jashari est entré en jeu pour les Rossoneri dans les dernières minutes de la partie.

Manuel Akanji et l'Inter ont vécu un cauchemar face au Milan AC

Manuel Akanji et l'Inter ont vécu un cauchemar face au Milan AC

ATS Agence télégraphique suisse

Manuel Akanji s'est incliné avec l'Inter Milan lors du derby contre l'AC Milan. Ardon Jashari est entré en jeu dans les dernières minutes de la victoire 3-1 de son équipe.

Le Belge Diego Moreira a été l'homme du match. Il a contribué aux buts de Christian Pulisic et d'Adrien Rabiot dans les dix premières minutes grâce à deux passes décisives, puis a inscrit le 3-1 sur un coup franc juste avant la mi-temps. Entre-temps, Alessandro Bastoni, le coéquipier d'Akanji en défense centrale de l'Inter, avait réduit l'écart à 1-2.

Milan reste invaincu depuis désormais huit «Derbys della Madonnina». Au classement, c’est toutefois l’Inter qui est devant. Le champion est en tête du classement, à égalité de points avec la Lazio Rome, qui a disputé un match de moins.