Manuel Akanji s'est incliné avec l'Inter Milan lors du derby contre l'AC Milan. Ardon Jashari est entré en jeu dans les dernières minutes de la victoire 3-1 de son équipe.
Le Belge Diego Moreira a été l'homme du match. Il a contribué aux buts de Christian Pulisic et d'Adrien Rabiot dans les dix premières minutes grâce à deux passes décisives, puis a inscrit le 3-1 sur un coup franc juste avant la mi-temps. Entre-temps, Alessandro Bastoni, le coéquipier d'Akanji en défense centrale de l'Inter, avait réduit l'écart à 1-2.
Milan reste invaincu depuis désormais huit «Derbys della Madonnina». Au classement, c’est toutefois l’Inter qui est devant. Le champion est en tête du classement, à égalité de points avec la Lazio Rome, qui a disputé un match de moins.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Lazio Rome
9
15
25
2
Inter Milan
10
13
25
3
AS Rome
10
18
24
4
Milan AC
10
9
21
5
Côme 1907
9
9
20
6
Frosinone Calcio
9
8
17
7
SSC Naples
9
6
14
8
Bologne FC
10
1
14
9
Juventus Turin
9
1
14
10
Torino FC
9
0
13
11
Cagliari Calcio
9
-5
13
12
Atalanta Bergame
9
-1
11
13
Genoa CFC
9
-5
10
14
US Lecce
9
-9
9
15
Sassuolo
9
-8
8
16
AC Monza
10
-7
7
17
ACF Fiorentina
9
-10
5
18
Parme Calcio
9
-10
5
19
Udinese Calcio
10
-12
5
20
Venezia
9
-13
3