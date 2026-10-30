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Prévu pour 2031
Voici le stade à deux milliards qui remplacera San Siro

L'Inter et l'AC Milan dévoilent leur futur stade commun, prévu pour 2031. D'une capacité de 71'500 places, il remplacera le légendaire San Siro, pour un coût de 2,3 milliards d’euros.
Publié: il y a 1 minute
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Le nouveau stade de Milan devrait ressembler à ça.
Photo: Instagram @acmilan
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ATS Agence télégraphique suisse

Milan va se doter d'un nouveau temple du football. Jeudi soir, l'Inter et l'AC Milan ont présenté leurs projets pour un nouveau stade commun. L'arène, dont l'achèvement est prévu en 2031, pourra accueillir 71'500 spectateurs.

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Les coûts de construction sont estimés à environ 2,3 milliards d’euros. Ce nouveau stade remplacera le San Siro, riche en histoire, et accueillera également des matches de l’Euro 2032, que l’Italie organisera conjointement avec la Turquie. Le contrat de droit de dénomination conclu avec un groupe d'assurance devrait rapporter environ 650 millions d'euros sur 20 ans. Les deux clubs recevront ainsi chacun environ 16 millions d'euros par saison.

Quel avenir pour l'ancien stade ?

On ignore encore ce qu’il adviendra de l’actuel stade, qui vient de fêter son 100e anniversaire. Les projets de démolition du Giuseppe-Meazza, connu sous le nom de «San Siro» en raison de son emplacement dans le quartier du même nom, avaient récemment été rejetés par la ville de Milan en raison de son «intérêt culturel».

Serie A 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
9
15
25
2
Lazio Rome
Lazio Rome
9
15
25
3
AS Rome
AS Rome
9
15
21
4
Côme 1907
Côme 1907
9
9
20
5
Milan AC
Milan AC
9
7
18
6
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
9
8
17
7
SSC Naples
SSC Naples
9
6
14
8
Juventus Turin
Juventus Turin
9
1
14
9
Torino FC
Torino FC
9
0
13
10
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
9
-5
13
11
Bologne FC
Bologne FC
9
0
11
12
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
9
-1
11
13
Genoa CFC
Genoa CFC
9
-5
10
14
US Lecce
US Lecce
9
-9
9
15
Sassuolo
Sassuolo
9
-8
8
16
AC Monza
AC Monza
9
-6
7
17
Udinese Calcio
Udinese Calcio
9
-9
5
18
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
9
-10
5
19
Parme Calcio
Parme Calcio
9
-10
5
20
Venezia
Venezia
9
-13
3
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