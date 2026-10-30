Milan va se doter d'un nouveau temple du football. Jeudi soir, l'Inter et l'AC Milan ont présenté leurs projets pour un nouveau stade commun. L'arène, dont l'achèvement est prévu en 2031, pourra accueillir 71'500 spectateurs.
Les coûts de construction sont estimés à environ 2,3 milliards d’euros. Ce nouveau stade remplacera le San Siro, riche en histoire, et accueillera également des matches de l’Euro 2032, que l’Italie organisera conjointement avec la Turquie. Le contrat de droit de dénomination conclu avec un groupe d'assurance devrait rapporter environ 650 millions d'euros sur 20 ans. Les deux clubs recevront ainsi chacun environ 16 millions d'euros par saison.
Quel avenir pour l'ancien stade ?
On ignore encore ce qu’il adviendra de l’actuel stade, qui vient de fêter son 100e anniversaire. Les projets de démolition du Giuseppe-Meazza, connu sous le nom de «San Siro» en raison de son emplacement dans le quartier du même nom, avaient récemment été rejetés par la ville de Milan en raison de son «intérêt culturel».
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
9
15
25
2
Lazio Rome
9
15
25
3
AS Rome
9
15
21
4
Côme 1907
9
9
20
5
Milan AC
9
7
18
6
Frosinone Calcio
9
8
17
7
SSC Naples
9
6
14
8
Juventus Turin
9
1
14
9
Torino FC
9
0
13
10
Cagliari Calcio
9
-5
13
11
Bologne FC
9
0
11
12
Atalanta Bergame
9
-1
11
13
Genoa CFC
9
-5
10
14
US Lecce
9
-9
9
15
Sassuolo
9
-8
8
16
AC Monza
9
-6
7
17
Udinese Calcio
9
-9
5
18
ACF Fiorentina
9
-10
5
19
Parme Calcio
9
-10
5
20
Venezia
9
-13
3