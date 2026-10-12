Yann Sommer s'agace: «Pourquoi devrais-je penser à arrêter?»

Parti de l’Inter Milan cet été pour rejoindre le Club Bruges, Yann Sommer retrouve son ancien club mardi en Champions League. À l’approche de ce rendez-vous particulier, le gardien suisse évoque son départ d’Italie, sa nouvelle vie en Belgique et son envie de poursuivre sa carrière.

Lynn Piubel

Après trois saisons à l’Inter Milan, Yann Sommer a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière. Cet été, le gardien suisse a rejoint gratuitement le Club Bruges. Mardi, il retrouvera déjà San Siro et ses anciens coéquipiers, à l’occasion du duel de Champions League entre les deux équipes.

À 37 ans, le Bâlois n’envisage pas encore la retraite. «Je me sens bien et je suis toujours extrêmement motivé. Je veux progresser, m’entraîner et tout donner. Tant que c’est le cas, je continue. Et puis, j’aime être dans les buts. Pourquoi devrais-je penser à arrêter? », explique-t-il dans une interview accordée à la «Gazzetta dello Sport».

Son départ de Milan s’est effectué sans amertume. «Le club et moi avons estimé qu’il était temps de prendre des chemins différents.» Le gardien assure ne pas avoir été déçu de ne pas voir son contrat prolongé. Ses relations avec l’Inter sont d’ailleurs restées excellentes.

Une nouvelle vie au bord de la mer

En Belgique, Yann Sommer a déjà trouvé ses marques. Installé à Knokke, sur la côte belge, il apprécie un quotidien plus paisible qu’à Milan.

«Je peux aller à vélo à la plage et au centre d’entraînement. J’apprécie ma nouvelle vie, qui est très différente de celle que je menais à Milan. Ici, l’atmosphère est calme. Cela me rappelle la Suisse.»

Sur le terrain aussi, le portier se sent bien dans son nouvel environnement. Le Club Bruges mise notamment sur de jeunes talents, appelés à progresser dans le championnat belge et à acquérir de l’expérience sur la scène européenne. Sommer apprécie le cadre professionnel du club ainsi que la confiance accordée à cette jeune génération.

«Je ne vais pas là-bas en touriste»

Mardi, les retrouvailles avec l’Inter auront forcément une saveur particulière. Sommer se réjouit notamment de revoir ses anciens coéquipiers, dont Manuel Akanji, avec lequel il a longtemps évolué en équipe de Suisse.

Mais pas question de se laisser gagner par la nostalgie. «Avant tout, je veux gagner le match. Je ne vais pas là-bas en touriste. Bien sûr, je me réjouis de revoir tout le monde. J’ai rencontré beaucoup de personnes formidables pendant mon séjour en Italie, qui m’ont énormément aidé et soutenu.»

Le Suisse voit l’Inter comme un candidat capable de remporter la Ligue des champions. Mais il croit également aux chances de sa nouvelle équipe. Le Club Bruges dispose, selon lui, de nombreux joueurs talentueux, de plusieurs internationaux et d’un groupe solide mentalement.

«Dans ce genre de matches, il est important pour nous de jouer avec beaucoup de courage et de confiance en nous. Nous ferons tout pour livrer une bonne prestation contre l’Inter et lui poser des problèmes», promet Yann Sommer.

Mardi, le gardien suisse retrouvera donc un club qui compte toujours beaucoup pour lui. Mais sur la pelouse de San Siro, la nostalgie laissera rapidement place à l’ambition: avec Bruges, Yann Sommer entend bien jouer les trouble-fête.