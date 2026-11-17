Pas de passe-droit, même quand on brille avec la Nati! Alvyn Sanches a retrouvé Macolin mardi, où il est redevenu la recrue Sanches. Son très bon match de lundi lui a ouvert des perspectives pour la suite.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Une pizza dans le vestiaire et c'est tout! Voici comment Alvyn Sanches avait prévu de célébrer sa première titularisation avec la Nati, lundi soir à Saint-Gall. Pas question de faire la fête toute la nuit, car le Lausannois de 23 ans devait retrouver mardi... l'école de recrues!

Il a en effet débuté son pensum à Macolin le 26 octobre dernier en compagnie de quinze athlètes féminines et 48 autres sportifs d'élites masculins, parmi lesquels Timothé Mumenthaler, Dominic Stricker et Niklas Blessing, pour ne citer que les plus connus. La recrue Sanches a donc du boulot plein les bottes ces prochains jours et n'a pas fini d'entendre l'hymne national.

Un but du 3-0 tout simplement parfait

La convocation de Murat Yakin lui a cependant permis de passer dix jours dans un autre contexte, mais sous le même drapeau, même si l'hôtel où dort la Nati à Saint-Gall est un poil plus luxueux que les chambres communes de Macolin. Pas de quoi enlever le sourire au Lausannois de 23 ans, très fier de ce qu'il a montré pour sa première sélection.

«Je me suis senti bien et j'avais envie de montrer ce que je sais faire, bien sûr», a-t-il déclaré après le match, lui qui a inscrit le 3-0 d'une frappe précise et puissante du pied gauche. «Ce sont des sensations parfaites: ma première titularisation, mon premier but. Ma blessure de 2025 est derrière et j'ai retrouvé la forme», s'est-il réjoui, lui qui a débuté la partie timidement, avant de monter en puissance.

Une palette technique impressionnante

Son premier beau geste? Une passe qui aurait pu, ou dû, être décisive pour Winsley Boteli à la 45e, mais l'avant-centre n'a pas réussi à concrétiser. Dès lors, le numéro 23 de la Nati a pris de la confiance et a réussi quelques enchaînements techniques qui ont impressionné même Murat Yakin. «Il a montré quel joueur génial il était sur le plan technique... Il n'a pratiquement pas perdu de ballon sous pression», l'a félicité le sélectionneur. Il est même passé proche à deux reprises d'inscrire son deuxième but de la soirée, sans succès. Qu'importe: sa prestation a été plus que réussie et il a enfin pu montrer une partie de son immense talent avec la Nati, ce qu'il attendait depuis longtemps.

Il a marqué des points

Alvyn Sanches a marqué des points ce lundi à Saint-Gall, c'est une certitude, et, tout autant que ses prestations sur le terrain, Murat Yakin apprécie son état d'esprit et sa manière d'être au sein du groupe. La déception de ne pas avoir été pris à la Coupe du monde est derrière et Alvyn Sanches, ce lundi, a écrit la première belle page de son aventure avec la Nati. Elle ne lui garantit rien pour la suite, car Ruben Vargas, Dan Ndoye et Johan Manzambi ont tous une longueur d'avance sur lui pour les postes de milieux offensifs ou d'ailiers, mais il a démontré qu'il était un candidat plus que crédible à du temps de jeu conséquent. Mission réussie pour la recrue Sanches, qui va gentiment gagner ses galons. Avec la Nati au moins!