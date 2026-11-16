La «Nati B» a parfaitement terminé l'année ce lundi, en dynamitant l'Ecosse (4-0) grâce à la fraîcheur et au talent de plusieurs jeunes joueurs, Winsley Boteli et Alvyn Sanches en tête. Eux et d'autres, comme Samuel Ballet, ont pleinement saisi leur chance!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quelle belle soirée de football pour terminer l'année 2026! Dans un stade comble, avec plus de 17770 spectateurs, dont environ 1500 fans écossais fidèles à leur brillante réputation tout au long de la journée dans les rues de Saint-Gall puis à l'intérieur du stade, la Nati s'est largement imposée 4-0 contre un adversaire qui n'y a vu que du rouge durant 90 minutes.

Depuis le match aller à Hampden Park, il était claire que la Suisse A était supérieure à son homologue écossaise, et ce match à Saint-Gall est venu confirmer que la Suisse B l'était aussi. Qui l'aurait cru il y a encore quelques années? La Nati est désormais tellement sûre d'elle et a une profondeur d'effectif telle qu'elle peut s'imposer largement face à l'Ecosse, une sélection solide, avec une équipe expérimentale et plusieurs joueurs qui faisaient leurs débuts. Quel chemin parcouru par l'ASF, quelle progression!

Un trio d'attaque tout neuf!

Pour ce tout dernier match de l'année 2026, Murat Yakin avait en effet décidé de procéder à huit changements par rapport au match nul de vendredi en Slovénie (0-0). Seuls Remo Freuler (qui honorait sa 100e sélection), Zachary Athekame et Nico Elvedi ont eu le loisir d'enchaîner, le sélectionneur optant pour un système tactique différent (un 3-4-2-1) avec trois joueurs offensifs qui fêtaient leur toute première titularisation avec la Nati: Samuel Ballet, Winsley Boteli et Alvyn Sanches. Et le résultat a été plus que bluffant!

Après un début de match équilibré, cette «Suisse B» qui avait fière allure a pris l'avantage à la 22e grâce à une jolie action conclue par un débordement de Zachary Athekame, dont le centre a été dévié dans son propre but par Lewis Ferguson. 1-0 pour la Nati à la pause!

Un début de deuxième période de feu

La grosse différence s'est faite dès le début de la deuxième période avec une belle action entre Remo Freuler et Samuel Ballet sur le côté gauche. La frappe du joueur d'Amedspor a été déviée du bout de la chaussure par Winsley Boteli, tout proche du hors-jeu (2-0, 47e).

La Suisse a même inscrit le 3-0 grâce à une récupération haute d'Isaac Schmidt, très bon ce lundi, et à une déviation de Winsley Boteli dans la course d'Alvyn Sanches, dont la frappe puissante et précise du gauche trompait Angus Gunn (3-0, 50e). Du délire dans les tribunes à Saint-Gall!

La Suisse a alors profité de la fin de match pour se faire plaisir, en faisant notamment entrer Roggerio Nyakossi en défense centrale pour sa toute première apparition avec les A. Et Zeki Amdouni, entré en jeu à la demi-heure, a inscrit le 4-0 à la 88e pour parachever le festival suisse... romand en ce lundi soir!

Prochain rendez-vous, le 6 décembre à Belfast

Si la Nati en a fini avec son année 2026, il reste tout de même quelques chantiers ouverts en coulisses. Le premier concerne le successeur de Pierluigi Tami à la direction des équipes nationales. Un ancien joueur comme Blerim Dzemaili ou Diego Benaglio? Pas impossible.

Et puis, bien sûr, Murat Yakin a encore un voyage devant lui, le dimanche 6 décembre à Belfast. Le sélectionneur national assistera au tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2028. La Suisse ne sera pas tête de série numéro 1 et aura donc de toute façon du lourd sur la route. Mais grâce à sa victoire dans son groupe de Ligue des Nations, elle s'est assurée une place de barragiste en cas d'échec lors de la première phase des éliminatoires. Mais l'heure, ce lundi à Saint-Gall, n'était pas à de telles pensées négatives, loin de là.