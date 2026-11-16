La vraie histoire d'Alvyn Sanches avec la Nati va peut-être débuter ce lundi soir

Alvyn Sanches sera titulaire pour la première fois ce lundi soir avec la Nati. L'occasion de prouver à Murat Yakin qu'il a bel et bien le format international. Sa performance sera scrutée de près par le staff technique et doit lui servir pour sa progression future.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Aux forfaits de Dan Ndoye et de Johan Manzambi est venu s'ajouter, lundi, celui de Ruben Vargas. Mais même si l'ailier du Séville FC était resté à disposition de Murat Yakin, le sélectionneur avait déjà fait son choix, qu'il a d'ailleurs verbalisé en conférence de presse de veille de match: Alvyn Sanches va être amené à débuter la partie, ce lundi face à l'Ecosse à 20h45 dans un stade plein à Saint-Gall (17'000 spectateurs). Et c'est peu dire que le jeune Lausannois, qui émerveille la Super League de son talent avec YB, attendait ce moment.

Une attitude hors terrain qui a plu à Murat Yakin

Son histoire avec la Nati n'a en effet pas encore véritablement démarré, avec six entrées en jeu et aucune titularisaion, mais le staff, Murat Yakin en tête, ont toujours apprécié son attitude, en plus de son talent. Le fait qu'il accepte de participer à une séance de dédicaces dans une banque UBS le 22 mai dernier, soit tout de suite après avoir appris qu'il ne faisait pas partie des 26 joueurs appelés à disputer la Coupe du monde, a impressionné le sélectionneur.

Bien des joueurs seraient partis aussi sec en vacances, déçus de ne pas faire partie de l'équipe. Alvyn Sanches s'est lui présenté souriant et positif, ce qui a été extrêmement valorisé en interne. Même le rassemblement d'octobre, où il n'est entré en jeu qu'à trois reprises, et très brièvement, en quatre matches (quinze minutes à Skopje, quatre à Glasgow, quatre à Lucerne contre la Macédoine du Nord), n'a pas soulevé de mauvaise humeur chez le milieu de terrain de 23 ans. Le contraste avec Noah Okafor est énorme et Murat Yakin en est reconnaissant.

Il peut prouver être un recours crédible

L'heure est donc venue ce lundi pour Alvyn Sanches de montrer une partie de son talent et de prouver à Murat Yakin qu'il peut être un recours crédible en cas de défaillance d'un titulaire avant, peut-être, de devenir un élément majeur de l'équipe de Suisse dans les années à venir. Sans se mettre trop de pression, ni chercher à trop en faire. Murat Yakin le sait bien: même si Alvyn Sanches manque son match ce lundi, il ne l'aura pas mis dans les meilleures dispositions vu le nombre de titulaires habituels qui seront absents. Le rendez-vous de ce lundi face à l'Ecosse doit être perçu comme une belle opportunité, qui ne sera en rien éliminatoire en cas de contre-performance.

Sans pression négative, mais avec l'envie de bien faire

Murat Yakin va en effet prendre son temps, comme il l'a fait avec d'autres, et ne pas tout lui offrir tout de suite, mais le sélectionneur a sincèrement envie de le voir sur un terrain et de lui donner sa chance pour lui montrer que le mois de mars 2025, avec cette terrible blessure pour sa première sélection, en Irlande du Nord, est désormais bien loin. Murat Yakin lui avait d'ailleurs redonné du temps de jeu pile un an plus tard, avec vingt-huit minutes contre l'Allemagne et une mi-temps entière en Norvège, mais ces deux prestations très mitigées n'avaient pas convaincu le sélectionneur de l'emmener en Amérique du Nord trois mois plus tard. L'histoire, ce lundi, peut redémarrer. Sans pression négative mais avec l'envie de bien faire.