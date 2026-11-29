Arsenal a fait match nul 2-2 contre Manchester City lors de la 12e journée de Premier League. Les Gunners conservent six points d’avance sur City, qui prend la deuxième place.

ATS Agence télégraphique suisse

Le leader Arsenal est revenu deux fois au score contre Manchester City (2-2), dans une affiche très disputée et indécise de la 12e journée de Premier League. Les Gunners conservent six points d'avance sur leur nouveau dauphin.

Kai Havertz (40e) a répondu à Erling Haaland (34e) en première période. Enzo Fernandez (48e, 1-2) a mis les visiteurs devant au retour des vestiaires, mais les Gunners ont remis de l'ordre grâce à Jürrien Timber (83e, 2-2) après une sortie aux poings manquée par Gianluigi Donnarumma.

Le gardien italien, légèrement touché par Gabriel, a tenté d'obtenir une faute et réclamé des soins, sans que l'arbitre ne lui donne raison. L'homme en noir n'a pas non plus accordé de pénalty à City, à la toute fin du temps additionnel, quand Viktor Gyökeres a stoppé de la main une tête à bout portant de Josko Gvardiol (90e+6).

Les Citizens comptent toujours six points de moins que le leader Arsenal (1er, 29 pts), mais celui obtenu à l'Emirates leur permet de prendre la deuxième place devant Brighton (3e, 22 pts), battu plus tôt par Newcastle.

Toujours privé de Granit Xhala, blessé à un mollet, Sunderland s'est de son côté incliné 2-0 à domicile devant Tottenham. Les Black Cats sont toujours en position de relégables, à deux points du 17e, Fulham.