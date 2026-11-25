L'ailier anglais a écopé d'un an de prison avec sursis pour conduite dangereuse et possession de protoxyde d’azote. Il sera également privé de permis pendant deux ans et devra effectuer 100 heures de travaux d’intérêt général.

Une ancienne star du foot anglais condamnée à de la prison avec sursis

Une ancienne star du foot anglais condamnée à de la prison avec sursis

Cédric Heeb

Le verdict est tombé! Raheem Sterling a comparu mercredi devant le tribunal de Basingstoke, en Angleterre. Le footballeur était poursuivi pour conduite dangereuse et possession de protoxyde d’azote. Il a été condamné à un an de prison avec sursis, assorti d’une période de probation de 18 mois.

Le joueur, actuellement sans club, sera également privé de permis pendant deux ans et devra effectuer 100 heures de travaux d’intérêt général. Il devra en outre verser une indemnité à la victime et s’acquitter des frais de justice, pour un montant total d’environ 300 francs. Le tribunal a précisé que s’il n’avait pas plaidé coupable en septembre, Sterling aurait risqué au minimum 18 mois de prison ferme.

«Sans avoir suffisamment dormi»

L’ancien joueur de Manchester City (339 matches), Liverpool (121), Chelsea (81) et Arsenal (28) avait eu un accident au volant d’une Lamborghini à la fin du mois de mai. Il avait alors été découvert en possession de protoxyde d’azote. Sterling avait également refusé de se soumettre à un alcootest et à un dépistage de drogues.

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Le tribunal a estimé que l’international anglais, qui compte 82 sélections, avait pris une décision «délibérée et totalement égoïste» en conduisant «sans avoir suffisamment dormi» et sous l’influence de protoxyde d’azote. Son comportement avait ainsi accru le risque de blessures graves pour les autres usagers de la route.

Parmi les circonstances atténuantes, la justice a toutefois retenu son engagement caritatif, notamment à travers sa propre fondation, ainsi que sa volonté de suivre une thérapie pour traiter ses problèmes de consommation.