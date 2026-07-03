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Pas de transfert vers Chelsea?
Granit Xhaka devrait rester à Sunderland

Bien que les négociations avec Chelsea aient bien avancé, Granit Xhaka devrait rester à Sunderland la saison prochaine.
Publié: 21:25 heures
|
Dernière mise à jour: 21:29 heures
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Granit Xhaka devrait toujours jouer à Sunderland la saison prochaine.
Photo: TOTO MARTI
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Tobias Wedermann

Un immense soulagement dans le nord-est de l’Angleterre? Le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, aurait décidé de rester à Sunderland. C’est ce qu’affirment plusieurs journalistes sportifs anglais au lendemain de la qualification de la Suisse pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

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Ces informations rejoignent celles du Blick, selon lesquelles un transfert à Chelsea est, pour l’heure, exclu. Deux raisons principales expliquent cette situation. D’une part, l’offre formulée par le club londonien pour le milieu de terrain de 33 ans était nettement inférieure aux attentes de Sunderland pour son joueur le plus important et son leader. D’autre part, le club anglais peut offrir à Granit Xhaka ce que Chelsea, dixième de Premier League la saison dernière, ne peut pas lui proposer: une participation à une compétition européenne.

Granit Xhaka et Chelsea étaient d’accord

Grâce notamment à Granit Xhaka, Sunderland, promu en Premier League, s’est qualifié à la surprise générale pour l'Europa League. Le capitaine de la Nati l’avait d’ailleurs lui-même laissé entendre dans son discours après le dernier match à domicile: «Ce n’était qu’un début!»

Son aventure à Sunderland ne devrait donc pas s’interrompre prématurément. Pourtant, Granit Xhaka et les Blues, désormais entraînés par Xabi Alonso, s’étaient déjà entendus sur les termes d’un contrat. Les deux hommes se connaissent parfaitement depuis leur passage commun au Bayer Leverkusen, où ils ont remporté le titre lors de la saison 2023/24. L’entraîneur espagnol aurait fait de son ancien capitaine l’une de ses priorités après son arrivée à Chelsea.

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Granit Xhaka, lui, ne s’est toujours pas exprimé sur ces rumeurs ni sur ses intentions concernant son avenir. Après la victoire 2-0 contre l’Algérie en seizièmes de finale de la Coupe du monde, il s’est contenté de répondre dans les couloirs du stade: «Il faut poser la question à mon agent. Moi, je suis concentré à 100 % sur la Coupe du monde.»

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
38
44
85
2
Manchester City FC
Manchester City FC
38
42
78
3
Manchester United FC
Manchester United FC
38
19
71
4
Aston Villa
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool FC
Liverpool FC
38
10
60
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
38
4
57
7
Sunderland AFC
Sunderland AFC
38
-6
54
8
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
38
6
53
9
Brentford FC
Brentford FC
38
3
53
10
Chelsea FC
Chelsea FC
38
6
52
11
Fulham FC
Fulham FC
38
-4
52
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
38
-2
49
13
Everton FC
Everton FC
38
-3
49
14
Leeds United
Leeds United
38
-7
47
15
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
38
-10
45
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
38
-3
44
17
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
38
-9
41
18
West Ham United FC
West Ham United FC
38
-19
39
19
Burnley FC
Burnley FC
38
-37
22
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
38
-41
20
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Ligue Europa de l'UEFA
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