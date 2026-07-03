Au sortir de la défaite 2-0 de l’Algérie face à la Suisse, Riyad Mahrez était quelque peu amer. «On n’est pas du tout tombé sur plus fort», a avancé le No 7 des Fennecs. Tout juste l'élégant ailier droit a-t-il reconnu que la Nati était un sérieux adversaire. «C’est une bonne petite équipe», a-t-il lâché pour qualifier notre équipe nationale.
Retraite internationale
Pourtant, la Suisse a dominé les Verts sur l’ensemble du seizièmes de finale. Si la possession a été en faveur de l’Algérie (55%), les Helvètes ont plus tirés au but (11 tirs contre 8, 5 cadrés contre 2). Et surtout, la Suisse a obtenu 2.45 expected goals, contre seulement 0.74 xG pour l’Algérie. Le score de 2-0 semble donc plutôt logique.
Riyad Mahrez, lui, déplore «des petites erreurs qu’on paie cash», pestant qu’«en première mi-temps [la Suisse] a une action et marque. Nous, on en a 2-3 et on marque pas». La dure réalité du foot, pas toujours facile à digérer à chaud.
Face aux médias, le capitaine algérien en également a profité pour annoncer que ce seizièmes de finale perdu serait sa dernière avec le maillot des Fennecs. Une retraite internationale après 119 sélections pour 40 buts et 45 passes décisives, pour celui qui a décroché la CAN 2019 avec l’Algérie. Un immense joueur, technicien magnifique, «déçu de sortir aussi tôt». Face à une grande équipe de Suisse, donc.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
1:1
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
1:1
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0