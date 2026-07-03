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Analyse pleine de mauvaise foi
Riyad Mahrez qualifie la Nati de «bonne petite équipe»

Riyad Mahrez l'avait un peu mauvaise après la défaite de l'Algérie face à la Suisse en seizièmes de finale du Mondial 2026. À peine le capitaine algérien a-t-il qualifié la Suisse de «bonne petite équipe».
Publié: il y a 58 minutes
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L'analyse de Riyad Mahrez après la partie face à la Suisse vaut le détour.
Photo: Anadolu via Getty Images
Blick Sport

Au sortir de la défaite 2-0 de l’Algérie face à la Suisse, Riyad Mahrez était quelque peu amer. «On n’est pas du tout tombé sur plus fort», a avancé le No 7 des Fennecs. Tout juste l'élégant ailier droit a-t-il reconnu que la Nati était un sérieux adversaire. «C’est une bonne petite équipe», a-t-il lâché pour qualifier notre équipe nationale.

Retraite internationale

Pourtant, la Suisse a dominé les Verts sur l’ensemble du seizièmes de finale. Si la possession a été en faveur de l’Algérie (55%), les Helvètes ont plus tirés au but (11 tirs contre 8, 5 cadrés contre 2). Et surtout, la Suisse a obtenu 2.45 expected goals, contre seulement 0.74 xG pour l’Algérie. Le score de 2-0 semble donc plutôt logique.

Riyad Mahrez, lui, déplore «des petites erreurs qu’on paie cash», pestant qu’«en première mi-temps [la Suisse] a une action et marque. Nous, on en a 2-3 et on marque pas». La dure réalité du foot, pas toujours facile à digérer à chaud.

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Face aux médias, le capitaine algérien en également a profité pour annoncer que ce seizièmes de finale perdu serait sa dernière avec le maillot des Fennecs. Une retraite internationale après 119 sélections pour 40 buts et 45 passes décisives, pour celui qui a décroché la CAN 2019 avec l’Algérie. Un immense joueur, technicien magnifique, «déçu de sortir aussi tôt». Face à une grande équipe de Suisse, donc.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
1:1
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
1:1
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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