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«Erreur professionnelle manifeste»
La presse algérienne dézingue Vladimir Petkovic

Après la défaite de l'Algérie face à la Suisse, la presse algérienne ne fait pas de cadeau à son sélectionneur Vladimir Petkovic. L'ancien entraîneur de la Nati est sous le feu des critiques et de nombreux supporters réclament son départ immédiat.
Publié: il y a 18 minutes
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Vladimir Petkovic est sous le feu des critiques en Algérie.
Photo: FIFA via Getty Images
Blick Sport

Fêtée au petit matin en Suisse, la victoire de la Nati face à l’Algérie (2-0) en seizièmes de finale du Mondial 2026 a eu un tout autre écho au pays des Fennecs. Les médias algériens n’ont pas manqué de pointer du doigt leur coupable tout trouvé: Vladimir Petkovic, sélectionneur des Verts depuis février 2024. Prolongé jusqu’en 2028 juste avant la Coupe du monde – la première de l’Algérie depuis 12 ans – le Tessinois se retrouve sous le feu des critiques, et celui-ci est souvent intense en Algérie. Petite revue de presse.

Choix tactiques vivement critiqués

Le quotidien El Khabar relève «la colère suscitée par la chute humiliante de son équipe nationale» citant les «huées et insultes» qui ont accompagné la délégation jusqu’à son hôtel. «Une scène rare qui témoigne du choc et de la colère des supporters», peut-on lire. Surtout, le journal publié en langue arabe critique la «réalité du terrain» et liste une «absence de personnalité, de combativité, de réactivité, d'idées offensives et incapacité à suivre le rythme de l'adversaire» de la part de l’Algérie de Vladimir Petkovic. Ça commence à faire beaucoup là, non?

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Les choix tactiques du «Mister» – jouer sans attaquant de pointe notamment – suscitent «l’étonnement» du journal et de nombreux autres sites spécialisés. «Fidèle à ses habitudes, Vladimir Petkovic a encore surpris en modifiant à la fois son dispositif et son onze de départ», écrit La Gazette du Fennec, média spécialiste du football algérien. «Le sélectionneur des Verts a plus rendu service que surpris les camarades de Granit Xhaka. La tournure du match n’a pas donné raison au technicien. L’erreur professionnelle est manifeste. La frustration incommensurable», peut-on encore lire sur le site spécialisé.

Sur Tout sur l’Algérie (TSA), pure player basé à Alger, l’alignement de Fares Chaïbi «illustre parfaitement les errements tactiques de Vladimir Petkovic qui a testé de nombreux joueurs durant cette Coupe du monde, alors que l’équipe manque d’automatismes nécessaires dans une telle compétition.»

Vladimir Petkovic vers la sortie?

Pour La Gazette du Fennec, le constat est clair: «L’Algérie quitte la Coupe du monde sans avoir été à la hauteur de ses ambitions. Et au regard de ce qu’elle a montré face à la Suisse, il est difficile de contester cette élimination.» Même conclusion du côté d’El Khabar: «Petkovic se retrouve au cœur de la polémique: critiques, analystes, anciens joueurs et même ses plus fervents supporters s'accordant à dire qu'il portait l'essentiel de la responsabilité.» Et idem chez TSA: «Elle quitte la compétition sans gloire, après avoir étalé toutes ses insuffisances tactiques et techniques.»

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De vives critiques qui remettent en cause la position de Vladimir Petkovic à la tête de l'équipe nationale d'Algérie. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #PetkovicOUT a refait surface. Les attaques s’y font encore plus incisives, même si malheureusement bien souvent peu réfléchies ou respectueuses.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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