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Le plus jeune de l'histoire!
Johan Manzambi établit un nouveau record en Coupe du monde

Johan Manzambi, le joyau de la Nati, fait sensation lors de cette Coupe du monde! Le Genevois établit un nouveau record en étant déjà impliqué sur cinq buts et suit ainsi les traces d'une légende du football allemand et mondial.
Publié: 14:06 heures
1/5
Johan Manzambi est en grande forme! Sa passe décisive sur le but du 1-0 contre l'Algérie est sa cinquième contribution à un but lors de cette phase finale.
Photo: TOTO MARTI
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Andri Bäggli

Johan Manzambi (20 ans) est la révélation du moment en Suisse… et peut-être même de toute cette Coupe du monde. L'attaquant genevois enchaîne en effet les performances de haut vol, y compris lors de ce seizième de finale victorieux face à l'Algérie (2-0). Hormis lors de son entrée en matière compliquée face au Qatar, il impressionne à chaque sortie. Depuis le recadrage du capitaine Granit Xhaka après ce premier match mitigé et son entrée «déstructurée» en fin de match, le joueur de Freiburg est métamorphosé: il marque, fait marquer et vient même de s'offrir un nouveau record.

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Grâce à sa passe décisive pour l'ouverture du score de Breel Embolo contre l'Algérie (10e), Johan Manzambi est devenu le plus jeune joueur à avoir été impliqué dans cinq buts lors d'une phase finale de Coupe du monde depuis le début des statistiques d'Opta, en 1966. Lors du match précédent face à la Bosnie, il avait déjà été le grand artisan de la victoire avec un doublé, avant d'enchaîner contre le Canada, pays hôte, avec un but et une passe décisive.

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Depuis le début du XXIe siècle, un seul autre joueur a réussi un tel exploit: la légende allemande Thomas Müller. Lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, l'ancien attaquant du Bayern, alors âgé de 20 ans et 301 jours, avait terminé meilleur buteur du tournoi avec cinq réalisations, auxquelles s'étaient ajoutées trois passes décisives.

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Johan Manzambi parviendra-t-il à atteindre cette marque sur les pelouses nord-américaines? Une chose est certaine: le Genevois, très convoité sur le marché des transferts, n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin et compte bien continuer à faire grimper sa cote.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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