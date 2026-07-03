Johan Manzambi établit un nouveau record en Coupe du monde

Johan Manzambi, le joyau de la Nati, fait sensation lors de cette Coupe du monde! Le Genevois établit un nouveau record en étant déjà impliqué sur cinq buts et suit ainsi les traces d'une légende du football allemand et mondial.

Andri Bäggli

Johan Manzambi (20 ans) est la révélation du moment en Suisse… et peut-être même de toute cette Coupe du monde. L'attaquant genevois enchaîne en effet les performances de haut vol, y compris lors de ce seizième de finale victorieux face à l'Algérie (2-0). Hormis lors de son entrée en matière compliquée face au Qatar, il impressionne à chaque sortie. Depuis le recadrage du capitaine Granit Xhaka après ce premier match mitigé et son entrée «déstructurée» en fin de match, le joueur de Freiburg est métamorphosé: il marque, fait marquer et vient même de s'offrir un nouveau record.

Grâce à sa passe décisive pour l'ouverture du score de Breel Embolo contre l'Algérie (10e), Johan Manzambi est devenu le plus jeune joueur à avoir été impliqué dans cinq buts lors d'une phase finale de Coupe du monde depuis le début des statistiques d'Opta, en 1966. Lors du match précédent face à la Bosnie, il avait déjà été le grand artisan de la victoire avec un doublé, avant d'enchaîner contre le Canada, pays hôte, avec un but et une passe décisive.

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Depuis le début du XXIe siècle, un seul autre joueur a réussi un tel exploit: la légende allemande Thomas Müller. Lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, l'ancien attaquant du Bayern, alors âgé de 20 ans et 301 jours, avait terminé meilleur buteur du tournoi avec cinq réalisations, auxquelles s'étaient ajoutées trois passes décisives.

Johan Manzambi parviendra-t-il à atteindre cette marque sur les pelouses nord-américaines? Une chose est certaine: le Genevois, très convoité sur le marché des transferts, n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin et compte bien continuer à faire grimper sa cote.