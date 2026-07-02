Johan Manzambi a inscrit le deuxième but le plus puissant de la Coupe du monde avec une frappe flashée à 128,73 km/h contre le Canada. Le Genevois de 20 ans brille dans ce tournoi avec trois buts et une passe décisive.

Le but de Johan Manzambi a fait sauter le radar de la FIFA!

Le but de Johan Manzambi a fait sauter le radar de la FIFA!

Blick Sport

Johan Manzambi n'en finit plus de marquer les esprits. Révélation de la Suisse depuis le début de cette Coupe du monde, le Genevois de 20 ans ajoute une nouvelle ligne à son impressionnant tournoi: il est l'auteur du deuxième but le plus puissant de toute la phase de groupes.

Selon les données publiées par la FIFA et son partenaire technologique Trionda, sa frappe contre le Canada a été flashée à 128,73 km/h. Seul le Sénégalais Pape Gueye a fait encore mieux avec une tentative chronométrée à 131,94 km/h face à l'Irak.

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Cette statistique confirme ce que les supporters suisses ont déjà pu constater depuis plusieurs semaines: Johan Manzambi ne possède pas seulement une excellente vision du jeu, mais également une qualité de frappe exceptionnelle. Son but face au Canada avait déjà marqué les esprits par sa violence et sa précision. Les chiffres lui donnent désormais une dimension supplémentaire.

Le Suisse devance au classement le Norvégien Thelo Aasgaard (125,95 km/h), le Croate Petar Sučić (125,78 km/h) et le Haïtien Warren Isidor (125,53 km/h).

Déjà auteur de trois buts et d'une passe décisive depuis le début du tournoi, Johan Manzambi s'impose comme l'une des grandes révélations de cette Coupe du monde. Avant le seizième de finale face à l'Algérie, le jeune international confirme qu'il est capable de faire des différences de toutes les manières possibles... y compris en décochant de véritables missiles.