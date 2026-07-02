DE
FR

Un seul tir l'a battu
Le but de Johan Manzambi a fait sauter le radar de la FIFA!

Johan Manzambi a inscrit le deuxième but le plus puissant de la Coupe du monde avec une frappe flashée à 128,73 km/h contre le Canada. Le Genevois de 20 ans brille dans ce tournoi avec trois buts et une passe décisive.
Publié: 02.07.2026 à 23:54 heures
|
Dernière mise à jour: 00:08 heures
Et hop, voilà le 2-0!
Photo: AP Photo/Abbie Parr
Blick Sport

Johan Manzambi n'en finit plus de marquer les esprits. Révélation de la Suisse depuis le début de cette Coupe du monde, le Genevois de 20 ans ajoute une nouvelle ligne à son impressionnant tournoi: il est l'auteur du deuxième but le plus puissant de toute la phase de groupes.

Selon les données publiées par la FIFA et son partenaire technologique Trionda, sa frappe contre le Canada a été flashée à 128,73 km/h. Seul le Sénégalais Pape Gueye a fait encore mieux avec une tentative chronométrée à 131,94 km/h face à l'Irak.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Cette statistique confirme ce que les supporters suisses ont déjà pu constater depuis plusieurs semaines: Johan Manzambi ne possède pas seulement une excellente vision du jeu, mais également une qualité de frappe exceptionnelle. Son but face au Canada avait déjà marqué les esprits par sa violence et sa précision. Les chiffres lui donnent désormais une dimension supplémentaire.

Boum!
Photo: AP Photo/Abbie Parr

Le Suisse devance au classement le Norvégien Thelo Aasgaard (125,95 km/h), le Croate Petar Sučić (125,78 km/h) et le Haïtien Warren Isidor (125,53 km/h).

Déjà auteur de trois buts et d'une passe décisive depuis le début du tournoi, Johan Manzambi s'impose comme l'une des grandes révélations de cette Coupe du monde. Avant le seizième de finale face à l'Algérie, le jeune international confirme qu'il est capable de faire des différences de toutes les manières possibles... y compris en décochant de véritables missiles.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
0:0
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
0:0
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Suisse (H)
Suisse (H)
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Suisse (H)
      Suisse (H)