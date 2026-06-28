Toute la Suisse danse au rythme de Johan Manzambi

Johan Manzambi continue sa folle ascension! Son agent, ainsi que son premier entraîneur à Freiburg, détaillent le phénomène, pour Blick. Et l'aventure n'est de loin pas finie.

Carlo Emanuele Frezza

Un Suisse attire tous les regards à la Coupe du monde: Johan Manzambi bien sûr!

Beaucoup peinent encore à croire à l'ascension fulgurante du Genevois de 20 ans. Tout a véritablement basculé ce fameux soir face à la Bosnie à Los Angeles. Après 70 minutes laborieuses pour la Suisse, il entre en jeu et renverse, presque à lui seul, le destin de la rencontre grâce à un doublé. La soirée cauchemardesque qui se dessinait s'est transformé d'un coup en véritable festival.

«C'est un rêve. Je ne vais certainement pas réussir à dormir cette nuit», souffle-t-il ensuite devant les caméras, avec son sourire timide et son allemand teinté d'un accent francophone. Depuis cette soirée, la Manzambi-mania ne cesse de prendre de l'ampleur. Et lorsqu'il enchaîne face au Canada avec un but et une passe décisive, plus personne n'en doute: la Suisse tient son nouveau héros de la Coupe du monde.

Tout le monde s'arrache son maillot

Pendant des années, la «Shaq Attack» a fait vibrer la Suisse. Aujourd'hui, c'est au tour de Johan Manzambi d'enflammer tout un pays, en plein cœur d'un été caniculaire. Avec son enthousiasme, son insouciance et son plaisir évident à jouer au football, il apporte une fraîcheur bienvenue.

Son immense popularité se mesure aussi loin des terrains. Le maillot de la Nati floqué de son nom et du numéro 9 est désormais l'un des plus recherchés. Tout le monde veut sa part du phénomène Manzambi. Et tout indique que cette folie ne fait que commencer.

Parmi ceux qui savourent cette ascension figure Federico Valente. Le Soleurois fut le premier entraîneur de Johan Manzambi au centre de formation de Freiburg, après son arrivée en provenance de Servette durant l'été 2023. Trois ans à peine ont passé, mais la trajectoire du Genevois est déjà vertigineuse. «Je pensais qu'il vivrait un jour du football. En revanche, je n'aurais jamais imaginé une telle ascension.»

Ancien gardien, dont le nom a récemment circulé pour plusieurs bancs de Super League, Federico Valente dirige aujourd'hui Lecco, en Serie C italienne. Il continue néanmoins de suivre de très près le parcours de son ancien protégé, comme celui de Miro Muheim ou de Ruben Vargas, qu'il a également accompagnés.

«Tu dois absolument voir ce garçon»

Federico Valente se souvient parfaitement du jour où Christoph Wetzel, responsable du recrutement de Freiburg est venu le trouver. «Il parcourt la Suisse pour observer des dizaines de matches. Un jour, il est entré dans mon bureau tout excité en me disant: 'Tu dois absolument voir ce garçon.'»

Peu après, Johan Manzambi est invité à Freiburg avec toute sa famille. «Je revois encore ce tout jeune Johan. Il dégageait déjà une joie de vivre incroyable», raconte Federico Valente. À seulement 17 ans, le Genevois choisit volontairement de rejoindre la Forêt-Noire, alors qu'il aurait probablement pu gagner davantage ailleurs.

Une éthique de travail hors norme

«Il croyait profondément à notre projet et il a tout fait pour s'y intégrer», raconte son ancien entraîneur. L'adolescent genevois ne s'est jamais contenté du minimum. «Il a suivi une école en ligne en allemand. Et au lieu de rester uniquement avec les joueurs francophones, il s'est forcé à parler allemand au quotidien.» Mais ce qui a le plus impressionné Federico Valente, c'est sa mentalité.

«L'adaptation n'a pas été simple. En Allemagne, le rythme est beaucoup plus intense et Johan était encore très léger physiquement. Pourtant, il ne s'est jamais plaint. Même lorsqu'il ne jouait presque pas, ce qui arrivait souvent au début. Il travaillait en silence, avec patience et une constance remarquable. À cet âge-là, c'est très rare.»

La philosophie de Freiburg a également facilité son développement. Le club offre traditionnellement une voie rapide entre son académie et l'équipe première. Sa polyvalence constitue un autre atout majeur. «Grâce à son intelligence de jeu, il peut évoluer pratiquement partout, même comme latéral.»

«On voyait qu'il voulait faire basculer le match»

En sélection aussi, Johan Manzambi a déjà occupé plusieurs rôles. Ailier lors de son doublé contre la Bosnie, il s'est ensuite illustré face au Canada dans un rôle de numéro 10, pour sa première titularisation. Qu'il débute la rencontre ou qu'il sorte du banc, il semble immédiatement trouver ses repères.

«Quand je l'ai vu célébrer son premier but contre la Bosnie, j'ai remarqué cette énergie dans son regard. On sentait qu'il était entré sur le terrain avec une seule idée: changer le cours du match», assure son ancien coach.

Federico Valente espère qu'il continuera à faire les bons choix

Les plus grands clubs européens suivent Manzambi depuis longtemps. Tout laisse penser qu'il pourrait permettre à Freiburg de réaliser le plus gros transfert de son histoire dès cet été. Federico Valente ne lui souhaite qu'une chose: «Qu'il continue à prendre les bonnes décisions, comme il l'a toujours fait avec sa famille et son club. Et qu'il rejoigne une équipe où il pourra enchaîner les matches, découvrir régulièrement les compétitions européennes et continuer à progresser.»

Bientôt le joueur suisse le plus cher de l'histoire?

Le site Transfermarkt évalue déjà Johan Manzambi à 50 millions d'euros. Il est aujourd'hui le joueur le plus coté de la Nati et figure parmi les cent joueurs les plus chers de la planète.

Pourtant, en le regardant évoluer durant cette Coupe du monde, beaucoup ont le sentiment que son histoire ne fait que commencer. Il semble évoluer sur la plus grande scène du football mondial avec une facilité déconcertante.

À une époque où plus d'une vingtaine de joueurs dépassent déjà les 100 millions d'euros de valeur marchande, voir le Genevois atteindre un jour cette barre ne paraît plus irréaliste, à condition qu'il soit épargné par les blessures et qu'il choisisse judicieusement la prochaine étape de sa carrière.

«L'intérêt pour Johan était déjà énorme avant la Coupe du monde. Ses performances aux États-Unis et au Canada l'ont encore décuplé», confie son conseiller Ismaël Piller, en exclusivité pour Blick.

Présent dans les tribunes lors des deux premiers matches de groupe, il savoure. «Je suis incroyablement fier de Johan, autant pour ses performances avec la Nati que pour la personne qu'il est restée. Malgré tout ce qui lui arrive, il demeure le même garçon simple et humble.»

En Allemagne, on le voit déjà au Bayern

Ismaël Piller constate lui aussi l'ampleur du phénomène. «Grâce à cette Coupe du monde, tout le monde connaît désormais Johan.» Pour autant, son entourage refuse d'aborder son avenir. «Nous avons volontairement mis ce dossier entre parenthèses. Tant qu'il est aux États-Unis, il ne veut pas entendre parler de transferts.»

Une certitude demeure toutefois: à chaque nouvelle performance, le nombre de clubs capables de s'offrir Johan Manzambi diminue. En Allemagne, beaucoup rêvent déjà de le voir rester en Bundesliga. Thomas Müller lui a publiquement adressé ses félicitations, tandis que le quotidien Bild titrait: «C'est un joueur pour le Bayern.» Mais les convoitises dépassent depuis longtemps les frontières allemandes.

Son agent en a encore des frissons

Face à un tel emballement médiatique, beaucoup perdraient les pédales. Pas Johan Manzambi, selon Ismaël Piller. «Johan ne se considère absolument pas comme quelqu'un d'exceptionnel. Il se dit simplement: je suis qui je suis et je fais ce que j'aime. Il faut parfois lui rappeler qu'il est devenu un joueur hors du commun.»

Son conseiller l'accompagne depuis neuf ans, d'abord auprès de Gold Kick, la société de Michel Urscheler, qu'il a quitté juste avant la Coupe du monde. Il connaît donc parfaitement sa manière de gérer la pression. Une scène lui revient immédiatement en mémoire. Le 10 décembre 2022, avant un match de Coupe des M18 de Servette contre Bâle.

«Nous lui avions expliqué que plusieurs recruteurs des plus grands clubs européens étaient venus uniquement pour lui. Nous lui avions aussi dit que ce match pouvait changer sa carrière.» La pression était immense. Il neigeait. La réponse de Johan Manzambi fut éclatante. «Bâle venait d'égaliser juste avant la pause. Dès le début de la deuxième mi-temps, Johan a vu le gardien avancé. Il a tenté sa chance depuis son propre camp... et il a marqué. Ce soir-là a changé sa vie. Aujourd'hui encore, j'en ai des frissons.»

«Johan n'abandonne jamais»

Pour Ismaël Piller, cette action résume parfaitement son joueur. «C'est toujours lorsque la pression est maximale qu'il donne le meilleur de lui-même.» Selon lui, c'est peut-être sa plus grande qualité. «Sa famille et nous pouvons le conseiller, le protéger ou l'encourager. Mais au final, c'est toujours lui qui fait le travail. Qu'un joueur de 20 ans l'ait déjà compris en dit long.»

Une autre caractéristique le distingue de nombreux talents. «Même lorsque les choses tournent mal, il continue de se battre. Il continue de courir et cherche toujours la meilleure solution. Beaucoup de joueurs aussi talentueux finissent par baisser les bras. Johan, lui, ne le fait jamais.»

D'abord la Coupe du monde, ensuite la Champions League

S'il conserve cet état d'esprit, ses plus grands rêves devraient rapidement devenir réalité. Son frère Holly confiait récemment à Blick que Johan rêvait depuis toujours de jouer un jour la Champions League. Ce rêve pourrait bien se concrétiser dans quelques mois.

Mais pour l'instant, toute son attention est tournée vers la Coupe du monde. Les seizièmes de finale devraient encore faire monter la fièvre autour du Genevois. Et s'il poursuit sur cette lancée, la Nati continuera de danser au rythme de Johan Manzambi. Et toute la Suisse avec elle.