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Denise Junod, la porte-bonheur
Cette Lausannoise de 92 ans encourage la Nati à Vancouver et est une excellente pronostiqueuse

Denise Junod a soutenu la Nati à Vancouver à un peu plus d'une semaine de son... 92e anniversaire! La Lausannoise n'a pas manqué une Coupe du monde 2010 et a savouré la victoire 2-1 contre le Canada, même sans avoir dormi depuis 36 heures.
Publié: 20:39 heures
|
Dernière mise à jour: 20:44 heures
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Denise Junod a soutenu la Nati à Vancouver lors du match contre le Canada.
Photo: Christian Finkbeiner
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Christian Finkbeiner et Toto Marti

Près de 3000 supporters suisses ont assisté mercredi à la victoire 2-1 de la Nati face au Canada, à Vancouver. Parmi eux, Denise Junod, l'une des plus fidèles supportrices de l'équipe de Suisse et aussi l'une des plus âgées. Cette Lausannoise fêtera en effet ses 92 ans début juillet! Un âge respectable qui ne l'a pas empêchée de traverser l'Atlantique avec son fils pour rejoindre la côte pacifique canadienne.

Au BC Stadium, Denise Junod s'est même révélée être un véritable porte-bonheur pour Johan Manzambi, Ruben Vargas et leurs coéquipiers. Malgré les 36 heures passées sans dormir à cause du décalage horaire, elle avait vu juste. «La Nati va gagner 2-1», glissait-elle à Blick avant le coup d'envoi. Une prédiction parfaitement réalisée, qui a permis à la Suisse de s'assurer la première place de son groupe.

«Le coup de sifflet final a évidemment été le plus beau moment», raconte-t-elle. «Mais j'ai aussi adoré voir tous ces supporters canadiens avec le sourire. Tout le monde était chaleureux, heureux d'être là. L'ambiance était magnifique et le match riche en émotions.»

Une fidèle depuis 2010

La vie de Denise Junod n'a rien d'un long fleuve tranquille. Née à Paris en 1934, elle passe une partie de son enfance à la campagne, chez ses grands-parents, pendant la Seconde Guerre mondiale, en raison de l'occupation allemande. Plus tard, elle s'installe en Suisse, où elle fonde une famille. Elle vivra dans les cantons de Fribourg, du Valais et de Genève, avant de s'établir à Lausanne il y a plus de quarante ans.

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Sa passion pour le football, et surtout pour la Nati, est venue sur le tard. Depuis la Coupe du monde 2010, en Afrique du Sud, elle n'a pourtant manqué aucune phase finale mondiale disputée par la Suisse.

Son séjour au Canada ne s'est d'ailleurs pas limité au football. Excursions dans les Rocheuses et sur l'île de Vancouver, concert, visite de musée, survol de la ville en hydravion ou encore observation des baleines: le programme était chargé, une fois le sommeil enfin retrouvé. Vendredi, Denise Junod et son fils étaient de retour au BC Stadium pour assister au match entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande.

«Une demi-finale serait fantastique»

Lundi, il sera temps de rentrer en Suisse. Denise Junod continuera alors d'encourager la Nati à distance. Son souhait? Voir les hommes de Murat Yakin aller le plus loin possible. «Quand la Nati joue bien, cela nous rend toutes et tous fiers et heureux», sourit-elle.

Son pronostic pour la suite du tournoi est ambitieux: «Un quart de finale serait déjà formidable. Une demi-finale serait fantastique.» Une prédiction qui, après son sans-faute face au Canada, mérite peut-être d'être prise au sérieux.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3:1
3
7
9
2
Norvège
Norvège
1:3
3
2
6
3
Sénégal
Sénégal
1:0
3
-2
3
4
Irak
Irak
0:1
3
-7
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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