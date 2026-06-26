Que ce soit avant le match contre la Bosnie ou contre le Canada, Murat Yakin était en mauvaise forme. Cela est lié à un problème qui afflige l'entraîneur de la Nati depuis des années et qui a même nécessité une intervention chirurgicale.

Tobias Wedermann

Il y a quatre ans, lors de la Coupe du monde au Qatar, la climatisation avait donné du fil à retordre à l'équipe de Suisse. Joueurs malades ou membres du staff enrhumés sont souvent arrivés dans des enceintes elles-mêmes climatisées. Ce n’est pas le cas en Amérique du Nord, bien qu’ici aussi, par exemple, les salles de presse soient fortement refroidies et que les joueurs en sueur soient exposés à un important écart de température. «Il y a aussi des climatiseurs ici, mais nous maîtrisons parfaitement la situation, tout le monde est en bonne santé», a déclaré jeudi soir à San Diego le directeur de la Nati, Pierluigi Tami.

Tout le monde? Pas tout à fait. Murat Yakin était en mauvaise forme tant avant le match à Los Angeles contre la Bosnie qu’avant le dernier match de groupe contre le Canada. Le responsable des relations presse de l’ASF, Adrian Arnold, profite de la passe décisive de Pierluigi Tami pour donner des précisions sur les raisons du rhume du sélectionneur. «Murat a des problèmes d’équilibrage de la pression, notamment en avion, et il est donc un peu plus vulnérable dans les heures qui suivent l’arrivée», explique le chef de presse.

L’opération n’a pas résolu le problème

À l’origine de ce problème se trouve une affection de l’oreille qui remonte aux débuts de Murat Yakin en tant que sélectionneur national, lorsqu’il n’a soudainement plus pu compenser la pression lors d’un vol de retour. «Il a d’ailleurs déjà subi une intervention chirurgicale à ce propos», précise Adrian Arnold. Cela a permis d’atténuer le problème, mais sans le résoudre complètement. «Il éprouve des difficultés à chaque vol.»

Les répercussions ne sont toutefois pas durables. «La plupart du temps, ça va déjà beaucoup mieux au bout d’une journée. Lors du match contre le Canada, mercredi, il n’avait plus aucune gêne.» Murat Yakin devrait donc se réjouir non seulement de la récupération plus longue dont bénéficie la Nati avant son 16es de finale, mais aussi d’un vol en moins, qui serait supprimé en cas de qualification pour les huitièmes de finale. En effet, tout comme les seizièmes de finale, ce match se déroulerait à Vancouver, au Canada, et la Nati resterait sur place entre les deux rencontres.