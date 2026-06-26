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Déjà une opération pour le sélectionneur
Voici ce qui se cache derrière les rhumes à répétition de Murat Yakin

Que ce soit avant le match contre la Bosnie ou contre le Canada, Murat Yakin était en mauvaise forme. Cela est lié à un problème qui afflige l'entraîneur de la Nati depuis des années et qui a même nécessité une intervention chirurgicale.
Publié: 17:48 heures
|
Dernière mise à jour: 17:49 heures
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Lors de plusieurs matches de cette Coupe du monde, l'entraîneur de la Nati, Murat Yakin, était en mauvaise santé.
Photo: TOTO MARTI
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Tobias Wedermann

Il y a quatre ans, lors de la Coupe du monde au Qatar, la climatisation avait donné du fil à retordre à l'équipe de Suisse. Joueurs malades ou membres du staff enrhumés sont souvent arrivés dans des enceintes elles-mêmes climatisées. Ce n’est pas le cas en Amérique du Nord, bien qu’ici aussi, par exemple, les salles de presse soient fortement refroidies et que les joueurs en sueur soient exposés à un important écart de température. «Il y a aussi des climatiseurs ici, mais nous maîtrisons parfaitement la situation, tout le monde est en bonne santé», a déclaré jeudi soir à San Diego le directeur de la Nati, Pierluigi Tami.

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Tout le monde? Pas tout à fait. Murat Yakin était en mauvaise forme tant avant le match à Los Angeles contre la Bosnie qu’avant le dernier match de groupe contre le Canada. Le responsable des relations presse de l’ASF, Adrian Arnold, profite de la passe décisive de Pierluigi Tami pour donner des précisions sur les raisons du rhume du sélectionneur. «Murat a des problèmes d’équilibrage de la pression, notamment en avion, et il est donc un peu plus vulnérable dans les heures qui suivent l’arrivée», explique le chef de presse.

L’opération n’a pas résolu le problème

À l’origine de ce problème se trouve une affection de l’oreille qui remonte aux débuts de Murat Yakin en tant que sélectionneur national, lorsqu’il n’a soudainement plus pu compenser la pression lors d’un vol de retour. «Il a d’ailleurs déjà subi une intervention chirurgicale à ce propos», précise Adrian Arnold. Cela a permis d’atténuer le problème, mais sans le résoudre complètement. «Il éprouve des difficultés à chaque vol.»

Les répercussions ne sont toutefois pas durables. «La plupart du temps, ça va déjà beaucoup mieux au bout d’une journée. Lors du match contre le Canada, mercredi, il n’avait plus aucune gêne.» Murat Yakin devrait donc se réjouir non seulement de la récupération plus longue dont bénéficie la Nati avant son 16es de finale, mais aussi d’un vol en moins, qui serait supprimé en cas de qualification pour les huitièmes de finale. En effet, tout comme les seizièmes de finale, ce match se déroulerait à Vancouver, au Canada, et la Nati resterait sur place entre les deux rencontres.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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