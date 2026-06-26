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La situation se décante
Quel adversaire en 16es de finale? La Suisse y voit plus clair

Quatre des adversaires possibles de la Suisse en 16es de finale sont déjà écartés. Le champ se resserre: il ne reste plus que dix équipes en lice pour défier la Nati, dont l'Égypte de Mohamed Salah et l'Algérie de Vladimir Petkovic.
Publié: il y a 44 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
Murat Yakin et la Suisse ne sont pas encore fixés sur leur sort.
Photo: TOTO MARTI
Blick Sport

Le tableau de la Nati se précise. Côte d'Ivoire, Curaçao, Japon, Pays-Bas: quatre des prétendants qui pouvaient croiser la route de la Suisse en 16es de finale ont soit été éliminés, soit placés ailleurs dans le tableau du prochain tour. Résultat, le champ des adversaires possibles fond et tombe à dix équipes.

En tête de son groupe et toujours invaincue, la Suisse affrontera l'une des meilleures équipes classées troisièmes. Les candidates restantes se répartissent dans cinq groupes: E (Équateur), F (Suède), G (Égypte, Iran, Belgique ou Nouvelle-Zélande), I (Sénégal ou Irak) et J (Algérie ou Autriche).

Salah, Petkovic ou l'Iran?

À ce stade, trois noms reviennent en tête des probabilités. L'Algérie, d'abord, entraînée par l'ancien sélectionneur de la Nati Vladimir Petkovic. L'Égypte, ensuite, portée par sa star Mohamed Salah. Et l'Iran, enfin. De quoi promettre un duel chargé d'histoire ou une grosse affiche offensive.

La Suisse sera fixée au plus tard à l'issue de la phase de groupes, dans la nuit de samedi à dimanche. Son 16e de finale se jouera à Vancouver, dans la nuit du 2 au 3 juillet (à 5h, heure suisse).

Avec 7,5 tonnes de bagages

Le 30 juin, le stage de la Nati à San Diego prendra fin, quelle que soit la suite du tournoi pour la Suisse. L’ensemble de la délégation de la Nati s’envolera alors vers le Canada avec un total de 7,5 tonnes de bagages et, dans l’idéal, y posera ses valises pour plusieurs jours. En cas de victoire en seizièmes de finale, qui se déroulera dans la nuit du 2 au 3 juillet (à 5h, heure suisse), la Nati n’aurait aucun stress lié au déplacement. Le huitième de finale, prévu le 7 juillet, se déroulerait également à Vancouver – à 22h, heure suisse.

Mais un premier adversaire de taille pourrait alors l’attendre: le vainqueur du groupe K. Il s’agirait soit de la Colombie, soit d’une grande revanche en huitièmes de finale contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, après la défaite sans gloire 6-1 subie il y a quatre ans au Qatar. Si la Suisse venait à franchir cet obstacle, elle se rendrait à Kansas City pour les quarts de finale, où elle affronterait en théorie l’Argentine, tenante du titre – et donc une autre superstar: Lionel Messi. La demi-finale se déroulerait alors à Atlanta. Mais le chemin est encore long, évidemment.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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