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«Si je peux dépasser Shaqiri...»
Le sniper Johan Manzambi chasse les légendes éternelles de la Nati

Avec ses trois buts en Coupe du monde, Johan Manzambi intègre déjà un cercle extrêmement fermé, alors qu'il n'a que 20 ans. Il a les héros des années 30 dans le viseur et bientôt Xherdan Shaqiri. Le numéro 1, lui, est encore à bonne distance.
Publié: 05:55 heures
|
Dernière mise à jour: 06:01 heures
Trois buts en Coupe du monde pour Johan Manzambi, 20 ans!
Photo: keystone-sda.ch

«Xherdan Shaqiri est la légende suisse. Le rattraper et mettre trois buts en Coupe du monde, c'est une fierté. Si c'est possible de le dépasser, j'espère même le dépasser», a humblement souri Johan Manzambi ce mercredi à Vancouver après sa nouvelle prestation de haut niveau, couronnée par un but et une passe décisive face au Canada (2-1). Le tout après avoir réussi un doublé en sortie de banc contre la Bosnie (4-1) pour porter son total de buts en Coupe du monde à trois réalisations, rejoignant ainsi Jacky Fatton, Breel Embolo et Granit Xhaka dans ce classement éternel et très prestigieux.

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Si «XS» est le dernier Suisse à avoir inscrit trois buts dans une même édition de la Coupe du monde (en 2014, dans le même match qui plus est), il n'est pas le recordman des buts helvètes en Coupe du monde. Ce titre appartient (pour l'heure?) au légendaire «Seppe» Hügi, avec ses six réalisations en 1954.

Celui-là, Johan Manzambi ne l'a pas encore dans le viseur, mais on ne saurait trop se méfier de l'appétit du «sniper de Geisendorf». Le talent genevois vient d'intégrer un cercle très particulier et pourrait encore grimper d'un échelon lors du seizième de finale. Tout comme Breel Embolo et Granit Xhaka, d'ailleurs.

6 buts

Tête plongeante et goal de «Seppe» Hügi! La Suisse bat la France 6-2 ce soir-là à Bâle, en octobre 1960.
Photo: Keystone

Josef Hügi, en 1954

5 buts

Xherdan Shaqiri ferait bien de regarder dans son rétroviseur, parce que le TGV Johan Manzambi déboule à pleine vitesse!
Photo: TOTO MARTI

Xherdan Shaqiri, en 2014, 18 et 22

4 buts

Leopold Kielholz marque au stade Giuseppe-Meazza et la Suisse bat les Pays-Bas 3-2 en 1934!
Photo: keystone-sda.ch

André Abegglen, en 1934 et 38
Robert Ballaman, en 1954
Léopold Kielholz, en 1934

3 buts

Jacky Fatton a marqué deux fois contre le Brésil en 1950 à Sao Paolo. Score final 2-2. Ca se fait pas sur une patte, les jeunes!
Photo: Keystone


Jacques Fatton, en 1950 et 54
Breel Embolo, en 2022 et 26
Granit Xhaka, en 2014, 18 et 26
Johan Manzambi, en 2026

2 buts

Adrian Knup et son doublé de légende contre la Roumanie en 1994.
Photo: © Ruben Sprich / Reuters

Adrian Knup, en 1994
Alexander Frei, en 2006 et 10
Blerim Dzemaili, en 2014 et 18
Ruben Vargas, en 2026

1 but

Georges Bregy. Un coup-franc. Une moustache. Un style.

Willy Jäggi, en 1934
Alfred Bickel, en 1938
Eugène Walaschek, en 1938
Charles Antenen, en 1950
René Bader, en 1950
Heinz Schneiter, en 1962
Rolf Wüthrich, en 1962
René-Pierre Quentin, en 1966
Georges Bregy, en 1994
Stéphane Chapuisat, en 1994
Alain Sutter, en 1994
Tranquillo Barnetta, en 2006
Philippe Senderos, en 2006
Gelson Fernandes, en 2010
Admir Mehmedi, en 2014
Haris Seferovic, en 2014
Josip Drmic, en 2018
Steven Zuber, en 2018
Manuel Akanji, en 2022
Remo Freuler, en 2022

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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