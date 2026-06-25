Avec ses trois buts en Coupe du monde, Johan Manzambi intègre déjà un cercle extrêmement fermé, alors qu'il n'a que 20 ans. Il a les héros des années 30 dans le viseur et bientôt Xherdan Shaqiri. Le numéro 1, lui, est encore à bonne distance.

«Xherdan Shaqiri est la légende suisse. Le rattraper et mettre trois buts en Coupe du monde, c'est une fierté. Si c'est possible de le dépasser, j'espère même le dépasser», a humblement souri Johan Manzambi ce mercredi à Vancouver après sa nouvelle prestation de haut niveau, couronnée par un but et une passe décisive face au Canada (2-1). Le tout après avoir réussi un doublé en sortie de banc contre la Bosnie (4-1) pour porter son total de buts en Coupe du monde à trois réalisations, rejoignant ainsi Jacky Fatton, Breel Embolo et Granit Xhaka dans ce classement éternel et très prestigieux.

Si «XS» est le dernier Suisse à avoir inscrit trois buts dans une même édition de la Coupe du monde (en 2014, dans le même match qui plus est), il n'est pas le recordman des buts helvètes en Coupe du monde. Ce titre appartient (pour l'heure?) au légendaire «Seppe» Hügi, avec ses six réalisations en 1954.

Celui-là, Johan Manzambi ne l'a pas encore dans le viseur, mais on ne saurait trop se méfier de l'appétit du «sniper de Geisendorf». Le talent genevois vient d'intégrer un cercle très particulier et pourrait encore grimper d'un échelon lors du seizième de finale. Tout comme Breel Embolo et Granit Xhaka, d'ailleurs.

6 buts

Josef Hügi, en 1954

5 buts

Xherdan Shaqiri, en 2014, 18 et 22

4 buts

André Abegglen, en 1934 et 38

Robert Ballaman, en 1954

Léopold Kielholz, en 1934

3 buts



Jacques Fatton, en 1950 et 54

Breel Embolo, en 2022 et 26

Granit Xhaka, en 2014, 18 et 26

Johan Manzambi, en 2026

2 buts

Adrian Knup, en 1994

Alexander Frei, en 2006 et 10

Blerim Dzemaili, en 2014 et 18

Ruben Vargas, en 2026

1 but

Willy Jäggi, en 1934

Alfred Bickel, en 1938

Eugène Walaschek, en 1938

Charles Antenen, en 1950

René Bader, en 1950

Heinz Schneiter, en 1962

Rolf Wüthrich, en 1962

René-Pierre Quentin, en 1966

Georges Bregy, en 1994

Stéphane Chapuisat, en 1994

Alain Sutter, en 1994

Tranquillo Barnetta, en 2006

Philippe Senderos, en 2006

Gelson Fernandes, en 2010

Admir Mehmedi, en 2014

Haris Seferovic, en 2014

Josip Drmic, en 2018

Steven Zuber, en 2018

Manuel Akanji, en 2022

Remo Freuler, en 2022