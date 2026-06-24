Les notes de la Nati après la victoire face au Canada

La Suisse termine première du groupe B grâce à sa belle victoire face au Canada (2-1). Comparez vos notes à celles de notre envoyé spécial à Vancouver.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La Nati a tremblé jusqu'au bout dans le volcan rouge de Vancouver, mais a fini par s'imposer face au Canada (2-1). La troupe de Murat Yakin termine donc à la première place de ce groupe B et attend désormais son adversaire. Celui-ci appartiendra aux meilleurs troisièmes de cette Coupe du monde, même s'il reste encore à déterminer. En attendant, voici les notes de notre envoyé spécial depuis l'ouest canadien.