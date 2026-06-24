C'est fait, la Nati s'est imposée (2-1) à Vancouver et a remporté son groupe à la Coupe du monde! Portée par un grand Johan Manzambi, titulaire, buteur et passeur décisif, elle a cependant souffert en fin de match pour conserver son succès. Place aux seizièmes!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Décisif en sortant du banc, décisif en étant titulaire! Johan Manzambi est le maillon (très) fort de cette équipe de Suisse depuis le début de cette Coupe du monde, lui qui a été encore une fois brillant ce mercredi à Vancouver et cette fois d'entrée de jeu: sa passe décisive sur l'ouverture du score de Ruben Vargas (46e) et son but de la 57e, celui du 2-0, ont en effet permis à la Suisse de faire taire l'impressionnant BC Stadium de Vancouver et ses 52'000 partisans canadiens. Les 2600 Suisses présents ont alors pu se faire repérer dans la foule et crier leur joie et leur amour pour leur «Schwiiizer Nati»... mais que ce fût compliqué face à une très vaillante équipe canadienne, qui a poussé jusqu'au bout pour égaliser devant son formidable public. La Nati a cependant tenu bon et a pu remporter son groupe après avoir passé un gros test de caractère ce mercredi.

Johan Manzambi, le détonateur

Après une première période plaisante, mais sans but, la rencontre s'est débloquée après quarante secondes en deuxième mi-temps lorsque Johan Manzambi a pu déborder côté droit et centrer fort devant le but. Ruben Vargas se trouvait au bon endroit et pouvait ouvrir la marque d'un joli tir, bien placé au premier poteau (46e, 1-0). Onze minutes plus tard, une remise de Breel Embolo trouvait Johan Manzambi et la reprise de l'attaquant genevois était bien mal négociée par Maxime Crépeau (57e, 2-0). Le volcan rouge se taisait alors d'un coup, mais l'erreur de la Suisse a été de croire qu'il s'était éteint.

Promise David, tout juste entré en jeu après la pause fraîcheur, a en effet rallumé les braises à la 75e en inscrivant le 2-1 de l'espoir pour les Canucks. La pression est alors devenue constante sur la défense helvétique, qui tenait bon jusqu'à la dernière minute, et même jusqu'à la dernière seconde, contrairement au premier match face au Qatar. Il y a eu des situations chaudes devant Gregor Kobel, alors que la foule criait de vibrants «Let's go Canada», mais la digue suisse a résisté face aux attaques répétées des castors.

Un tour à San Diego, puis le camp de base à Vancouver

Voilà donc la Suisse qualifiée pour les seizièmes de finale en tant que première du groupe, ce qui était l'objectif de départ et qui a pu être atteint malgré ce vilain match nul face au Qatar (1-1) en ouverture de tournoi. La délégation suisse va maintenant rentrer quelques jours à San Diego dès jeudi pour se reposer dans un premier temps, puis prendre congé de la cité californienne et entamer son voyage à travers la phase à élimination directe, qu'elle espère être le plus long possible.

La Suisse «prend la place» du Canada dans le tableau

Elle ne bougera plus pendant un bon moment par la suite, puisqu'elle prend désormais la place qui était «réservée» au Canada, le pays-hôte. Son seizièmes de finale se jouera ainsi à Vancouver, tout comme son éventuel huitièmes. D'un point de vue logistique, l'affaire est bonne. Reste à voir les adversaires qui se dresseront sur sa route, dont celui de jeudi prochain en premier lieu.