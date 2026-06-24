En remportant son groupe, la Nati attend désormais sereinement ses prochains adversaires. Elle pourrait affronter l'Égyptien Mohamed Salah ou son ancien sélectionneur, Vladimir Petkovic.

Tobias Wedermann

La Nati a donc réussi son pari. Malgré des débuts difficiles face au Qatar (1-1), l'équipe de Suisse aborde la phase à élimination directe comme vainqueur de son groupe. Mieux, elle est invaincue jusqu'à présent, notamment grâce à son succès face au Canada (2-1). L'objectif est atteint!

Au lieu de trois jours de repos avant les 16es de finale, Granit Xhaka et ses coéquipiers se sont offert sept jours de repos avant leur prochain match, qui se déroulera à nouveau à Vancouver, au Canada. Qui sera leur adversaire? Cela reste encore incertain.

Algérie, Egypte, Iran?

La Suisse pourrait affronter l’une des meilleures équipes classées troisièmes des groupes E (Côte d’Ivoire, Équateur ou Curaçao), F (Japon, Pays-Bas ou Suède), G (Égypte, Iran, Belgique ou Nouvelle-Zélande), I (Sénégal ou Irak) et J (Algérie ou Autriche).

À l’heure actuelle, les trois adversaires les plus probables sont: l’Algérie, entraînée par l’ancien sélectionneur de la Nati Vladimir Petkovic, l’Égypte, emmenée par sa star Mohamed Salah, ou encore l’Iran. La Suisse connaîtra l’identité de son adversaire en seizièmes de finale au plus tard à l’issue de la phase de groupes, dans la nuit de samedi à dimanche.

Mais avant cela, les joueurs suisses ont un événement en famille prévu de longue date. Pour cette occasion, l’équipe restera un jour de plus à Vancouver et ne repartira que jeudi pour San Diego, et non pas immédiatement après le match, comme cela a été le cas lors des deux premières rencontres de groupe. Dans le sud de la Californie, l’équipe de Suisse pourra alors se détendre tranquillement et regarder les prochains matches de la Coupe du monde.

Avec 7,5 tonnes de bagages

Le 30 juin, le stage de la Nati à San Diego prendra fin, quelle que soit la suite du tournoi pour la Suisse. L’ensemble de la délégation de la Nati s’envolera alors vers le Canada avec un total de 7,5 tonnes de bagages et, dans l’idéal, y posera ses valises pour plusieurs jours.

En cas de victoire en seizièmes de finale, qui se déroulera dans la nuit du 2 au 3 juillet (à 5h, heure suisse), la Nati n’aurait aucun stress lié au déplacement. Le huitième de finale, prévu le 7 juillet, se déroulerait également à Vancouver – à 22h, heure suisse.

Mais un premier adversaire de taille pourrait alors l’attendre: le vainqueur du groupe K. Il s’agirait soit de la Colombie, soit d’une grande revanche en huitièmes de finale contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, après la défaite sans gloire 6-1 subie il y a quatre ans au Qatar.

Si la Suisse venait à franchir cet obstacle, elle se rendrait à Kansas City pour les quarts de finale, où elle affronterait en théorie l’Argentine, tenante du titre – et donc une autre superstar: Lionel Messi. La demi-finale se déroulerait alors à Atlanta. Mais le chemin est encore long, évidemment.