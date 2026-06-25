Critiqué par Granit Xhaka après le match contre le Qatar, Johan Manzambi a cette fois reçu les félicitations d'un autre cadre de la Nati, Manuel Akanji. «Sa créativité nous fait du bien», a reconnu le défenseur central après le succès face au Canada (2-1).

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Changement de ton! Interrogé sur le «phénomène» Johan Manzambi après le succès 2-1 face au Canada ce mercredi à Vancouver, Manuel Akanji n'a pas truffé son discours de «mais» ou de «peut-être». Le défenseur central de la Nati, l'un des leaders du groupe, a purement et simplement encensé le jeune attaquant, auteur d'un but et d'une passe décisive dans le chaudron du BC Stadium.

«Il voit des choses que les autres ne voient pas»

«On a besoin de joueurs comme lui qui peuvent créer des choses spéciales, même dans une action anodine où rien ne se passe. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il a le courage d'oser, il a la vision», l'a félicité Manuel Akanji, sans mettre de bémol concernant sa discipline tactique ou son replacement défensif. Le fait qu'il ait choisi de tenir un discours 100% positif au sujet de son coéquipier n'est pas anodin, puisque les deux dernières prestations du Genevois avaient été diversement appréciées (et commentées) par son entraîneur Murat Yakin et par son capitaine Granit Xhaka.

Après le match nul face au Qatar, une rencontre lors de laquelle l'entrée en jeu de l'attaquant n'avait pas été très productive, Granit Xhaka s'était montré très critique. Sans nommer précisément Johan Manzambi, il avait fustigé le manque de discipline des entrants, et il était clair qu'il ciblait le numéro 9 de la Nati et ses dézonages pas très appréciés par le boss de l'équipe.

Murat Yakin était allé dans le même sens que son capitaine en conférence de presse, regrettant ses changements. Et même après le succès face à la Bosnie-Herzégovine (4-1), le sélectionneur avait répondu «Oui, mais» à une question sur Johan Manzambi.

Les critiques ont laissé la place aux louanges

«C'est un garçon qui a de très grandes qualités footballistiques, un footballeur de rue, d'instinct. Il faut lui laisser de la liberté, c'est sûr, mais il a aussi des choses à apprendre sur le plan défensif. Il peut dribbler, il peut finir les actions. On est heureux de l'avoir dans notre équipe. On doit lui donner du temps pour qu'il connaisse les détails de notre structure. Quand il peut dribbler, quand il faut avoir de la discipline», avait expliqué Murat Yakin, justifiant ainsi son choix de lui préférer Fabian Rieder au coup d'envoi. En clair, Johan Manzambi peut déséquilibrer une équipe adverse, mais aussi la sienne. Et il y a un équilibre à trouver.

Alors, Murat Yakin a hésité ces derniers jours, mais a décidé de débuter avec le Genevois dans une position de second attaquant, derrière Breel Embolo, avec beaucoup de liberté dans son jeu. Pas question pour autant de jouer avec quatre offensifs et il a fallu sacrifier l'un des trois autres attaquants pour lui faire de la place, en l'occurrence Dan Ndoye. Un jour viendra, peut-être, où la Nati débutera avec un double pivot à mi-terrain et quatre joueurs offensifs, mais ce jour n'est manifestement pas encore venu.

Invité à s'exprimer sur son choix, Murat Yakin n'a lui aussi pas émis de réserve, cette fois. «Johan est en grande forme et il a amplement mérité de débuter aujourd'hui. Il a beaucoup aidé l'équipe défensivement et a été excellent en tant que numéro 10, il a profité de sa liberté», l'a complimenté le sélectionneur, qui l'a titularisé pour la deuxième fois ce mercredi en rencontre officielle après le dernier match de qualifications à la Coupe du monde, au Kosovo (1-1).

Le jeune homme en est maintenant à 6 buts et 2 passes décisives en 15 sélections, un total plus qu'appréciable. Et qui n'est pas prêt de s'arrêter au vu de la confiance, du talent et de l'attitude de ce garçon.

«Ce qui est bien, c'est qu'il peut encore largement progresser et se développer», assure Manuel Akanji, qui en a vu passer d'autres au cours de sa carrière, notamment à Dortmund et Manchester City. «Mais il fait déjà un super tournoi. Et nous avons besoin de lui», a ajouté le défenseur central, dans un aveu qui veut dire beaucoup.

Pousser Dan Ndoye sur le banc, ce n'est pas rien

Jusqu'à aujourd'hui, Johan Manzambi était un joker qui pouvait débloquer des parties, mais il se pourrait bien qu'il ait changé de statut en ce mercredi 24 juin, devenant un joueur sur lequel les cadres peuvent s'appuyer pour faire la différence et non un «joker-dynamiteur», ce qui ne serait déjà pas si mal. Le fait que le sélectionneur ait choisi de se priver d'entrée de Dan Ndoye pour un match aussi important que celui-ci dit d'ailleurs beaucoup de la confiance accordée à Johan Manzambi.

Une réaction pleine de maturité

«C'est fou, il y a quatre ans, j'étais devant ma télévision et je soutenais la Suisse pour qu'elle gagne. Et voilà que je suis sur le terrain, deux fois homme du match! Je n'ai même pas les mots...», a quant à lui réagi le héros du jour (encore). Encore plus intéressant, il s'est exprimé concernant les remarques qui lui ont été adressées par Granit Xhaka et sa réaction a été d'une grande maturité.

«Ma famille m'aide à garder les pieds sur terre, et mes coéquipiers aussi. Ils savent me dire quand c'est bien, mais aussi quand c'est mauvais et que je dois faire mieux», a-t-il assuré avec une immense lucidité et beaucoup de recul. Oui, ce garçon a quelque chose en plus. Tant sur le terrain que dans l'attitude.