«Nous avons fait la différence sur le plan collectif»

L'équipe de Suisse s'est imposée avec la manière contre l'Algérie en 16es de finale de la Coupe du monde (2-0). À l'heure de l'analyse, les joueurs de Murat Yakin sont revenus sur cette belle prestation.

Blick Sport

Les joueurs de l'équipe de Suisse se sont exprimés au micro de la télévision suisse après leur victoire sereine contre l'Algérie.

Dan Ndoye (buteur sur le 2-0)

«C'est exceptionnel de voir le soutien inconditionnel de la Suisse, même à 5 heures du matin. On voulait représenter au mieux la Suisse pour continuer ce tournoi. L'objectif est atteint et on pense déjà au prochain tour.

À titre personnel, ce n'était pas le début de tournoi espéré, car cela faisait un moment que je ne jouais pas et cela fait tout de suite la différence. Il m'a fallu un peu de temps pour retrouver le rythme physiquement. Je cherchais ce but depuis un moment, mais des fois, quand tu cherches trop, cela ne vient pas. J'ai commencé ce match en me disant de ne pas me prendre la tête et de jouer comme je sais le faire. Et des fois, c'est ainsi que cela vient le plus naturellement.

Énormément d'équipes ont des qualités individuelles. Nous aussi, mais notre force, c'est également de jouer ensemble. Aujourd'hui c'est ce qui fait la différence.»

Denis Zakaria (défenseur)

«C'était un gros match et on peut être heureux. Nous avons montré une belle solidité. Johan (ndlr Manzambi) a fait un exploit en première mi-temps et cela nous a libéré. Grâce à cela, le match a été un peu plus facile. On va prendre le temps d'apprécier le moment et penser rapidement à la suite du tournoi en récupérant bien.»

Breel Embolo (buteur sur le 1-0)

«Ces matches se jouent sur des détails. On savait que l'Algérie avait de qualités à ne pas sous-estimer. On l'a vu lors des premières minutes, mais nous avons su être efficaces. C'est cette efficacité qui nous a permis de pouvoir hausser le ton en deuxième mi-temps.

Si l'on reprend le premier match face au Qatar, j'étais le premier à ne pas être content et à être dur avec le niveau du secteur offensif. Aujourd'hui, tout le monde a été très fort. L'action de Johan (ndlr Manzambi) sur le côté, c'est du haut niveau.

En deuxième mi-temps, on doit davantage être des tueurs, car on a vu que 2-0 ce n'est pas toujours suffisant, mais globalement c'est une belle performance. Surtout que l'on savait à quel point ils sont forts à 1 contre 1 tant sur le plan offensif que défensif. Je trouve que nous avons fait un match très mature pour passer au prochain tour avec un blanchissage. À titre personnel, c'était peut-être mon pire match (sourire), mais comme par hasard c'est celui où je marque le plus vite. Mais à nous de rester humbles, car cette équipe a beaucoup de talent et beaucoup d'envie.»