Un club anglais s'intéresse à Johan Manzambi

Johan Manzambi, la star de la Nati, est dans le viseur de nombreux clubs. Le nom d'un prétendant anglais a déjà filtré.

Blick Sport

Trois matches, trois buts et une passe décisive: Johan Manzambi est l'une des grandes révélations de cette Coupe du monde.

À seulement 20 ans, le Genevois continue de faire grimper sa cote sur le marché des transferts. Selon les informations de Sky, Newcastle s'intéresserait de très près au milieu suisse. Les Magpies verraient en lui un successeur potentiel à Sandro Tonali, dont un départ est envisagé. L'international italien figure en effet sur les tablettes d'Arsenal et de Tottenham.

Pour convaincre Freiburg de lâcher son joyau, Newcastle devra toutefois sortir le chéquier. Avant même le début du Mondial, la valeur de marché de Johan Manzambi était estimée à quelque 50 millions de francs. Sous contrat avec le club allemand jusqu'en 2030, le gamin de Geisendorf n'a aucune raison de partir à prix cassé.