La Suisse affronte l'Algérie de Vladimir Petkovic, son ancien sélectionneur, en 16e de finale du Mondial. Coup d'envoi vendredi 3 juillet à 5h00 sur RTS 2. Heure, chaîne, streaming et enjeu: tout pour suivre le match.

Suisse - Algérie: à quelle heure et sur quelle chaîne voir le 16e de finale?

Suisse - Algérie: à quelle heure et sur quelle chaîne voir le 16e de finale?

Blick Sport

Suisse - Algérie: à quelle heure?

Le 16e de finale entre la Suisse et l'Algérie est programmé le vendredi 3 juillet 2026 à 5h00 (heure suisse), soit le jeudi 2 juillet à 20h00 sur place. La rencontre se joue au BC Place de Vancouver, où la Nati a disputé la fin de sa phase de groupe.

Sur quelle chaîne voir Suisse - Algérie?

Le match est diffusé en clair sur RTS 2, comme l'ensemble des matches du Mondial.

Où suivre le match en streaming?

La rencontre est à voir gratuitement sur Play RTS, sur ordinateur, smartphone et tablette. Le direct commenté est également à suivre sur Blick. La rencontre sera également disponbile en live-ticker sur notre application.

Vladimir Petkovic face à son ancienne équipe

L'affiche a un parfum particulier: l'Algérie est dirigée par Vladimir Petkovic, sélectionneur de la Suisse de 2014 à 2021. Avec la Nati, le technicien avait disputé l'Euro 2016, atteint les 8es de finale du Mondial 2018 et les quarts de l'Euro 2021, après avoir éliminé la France aux tirs au but. Le voilà sur le banc des Fennecs, en travers de la route des Helvètes.

Comment la Suisse est arrivée là

La Suisse a terminé première du groupe B et reste invaincue dans le tournoi: un nul contre le Qatar (1-1), une victoire sur la Bosnie-Herzégovine (4-1), puis un succès face au pays hôte canadien (2-1), signé Rubén Vargas et Johan Manzambi, la révélation helvétique. L'Algérie, elle, s'est qualifiée parmi les meilleurs troisièmes après un match nul spectaculaire contre l'Autriche (3-3).

Pourquoi Vancouver est un avantage

En finissant en tête de son groupe, la Nati dispute son 16e - et un éventuel 8e de finale - au même endroit, à Vancouver. De quoi limiter les déplacements dans un tournoi éclaté sur trois pays et quatre fuseaux horaires.