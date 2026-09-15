Noah Okafor marque son premier but de la saison avec Leeds

Noah Okafor a marqué son premier but de la saison en Premier League lundi, scellant la victoire 4-1 de Leeds contre Newcastle. Ce succès place Leeds provisoirement sur le podium avec 8 points.

ATS Agence télégraphique suisse

Noah Okafor a inscrit lundi en Premier League son premier but de la saison avec Leeds lors du succès 4-1 contre Newcastle. Le Bâlois de 26 ans a inscrit le 4e but de son équipe.

Leeds sur le podium provisoire

A la 59e, Okafor a repris un mauvais dégagement de la défense de Newcastle pour le renvoyer directement dans les filets des Magpies. Ce deuxième succès de la saison permet à Leeds, où joue également l'international suisse Nico Elvedi, de monter sur le podium provisoire du championnat avec huit unités et une meilleure différence de buts qu'Hull City, qui compte également huit unités (+4 contre +3). Arsenal et Manchester City occupent les deux premières places avec 12 points.

Pour rappel, Okafor s'est mis en retrait de l'équipe de Suisse jeudi dernier. Il a indiqué ne plus souhaiter évoluer en équipe nationale tant que le sélectionneur Murat Yakin sera en place, invoquant notamment des promesses non tenues.