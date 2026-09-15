Noah Okafor marque son premier but de la saison avec Leeds

Noah Okafor a inscrit lundi en Premier League son premier but de la saison avec Leeds lors du succès 4-1 contre Newcastle. Le Bâlois de 26 ans a inscrit le 4e but de son équipe.
Leeds sur le podium provisoire
A la 59e, Okafor a repris un mauvais dégagement de la défense de Newcastle pour le renvoyer directement dans les filets des Magpies. Ce deuxième succès de la saison permet à Leeds, où joue également l'international suisse Nico Elvedi, de monter sur le podium provisoire du championnat avec huit unités et une meilleure différence de buts qu'Hull City, qui compte également huit unités (+4 contre +3). Arsenal et Manchester City occupent les deux premières places avec 12 points.
Pour rappel, Okafor s'est mis en retrait de l'équipe de Suisse jeudi dernier. Il a indiqué ne plus souhaiter évoluer en équipe nationale tant que le sélectionneur Murat Yakin sera en place, invoquant notamment des promesses non tenues.
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