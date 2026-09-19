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Victoire à Tottenham
Johan Manzambi inscrit son premier but avec Aston Villa

Aston Villa a décroché sa première victoire en Premier League samedi à Londres en battant Tottenham 3-2. Les Spurs, désormais relégables après cinq journées, s'enfoncent dans la crise sous la direction de Roberto De Zerbi.
Publié: il y a 58 minutes
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Johan Manzambi a fait trembler les filets, ce samedi à Londres.
Photo: PA
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ATS Agence télégraphique suisse

Johan Manzambi a marqué les esprits pour sa première titularisation avec Aston Villa. Le Genevois a inscrit un but et délivré une passe décisive, menant son équipe à la victoire à Tottenham (3-2) samedi lors de la 5e journée de Premier League.

L'international suisse (16 sélections, 6 buts), qui s'était blessé au genou gauche lors du Mondial, fêtait sa première titularisation avec le club de Birmingham après deux entrées en jeu ces derniers jours. Son entraîneur Unai Emery l'a aligné au poste de no 10, en soutien de l'avant-centre sénégalais Nicolas Jackson.

Un rôle qui lui convient à merveille, puisque Manzambi a ouvert le score en renard des surfaces juste avant la mi-temps. Il a dévié suffisamment un tir écrasé de Bouba Kamara pour battre le gardien des Spurs Antonin Kinsky (45e+4).

Tottenham revient en fin de match

En deuxième période, le transfuge du SC Fribourg a décalé Jackson sur une contre-attaque pour le 2-0 des Villans. L'Argentin Emiliano Buendia a ajouté le 3-0 à la 79e, peu après la sortie de Manzambi. Tottenham a réduit deux fois la marque (86e, 90e+8) sans inquiéter les visiteurs.

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Le retour aux affaires de Manzambi tombe donc à point nommé pour Aston Villa, qui ne s'était pas encore imposé en Premier League cette saison. Après cette performance, le Genevois de 20 ans sera sans doute très difficile à déloger du onze de départ.

Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
Manchester City FC
4
6
12
2
Arsenal FC
Arsenal FC
0:2
5
5
12
3
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
2:0
5
10
10
4
Brentford FC
Brentford FC
5
6
9
5
Everton FC
Everton FC
1:0
5
3
9
6
Leeds United
Leeds United
4
4
8
7
Newcastle United FC
Newcastle United FC
2:0
5
1
8
8
Hull City
Hull City
0:2
5
1
8
9
Chelsea FC
Chelsea FC
5
-2
7
10
Liverpool FC
Liverpool FC
4
2
6
11
Ipswich Town
Ipswich Town
0:1
5
-4
6
12
Nottingham Forest
Nottingham Forest
4
0
5
13
Manchester United FC
Manchester United FC
4
0
4
14
Sunderland AFC
Sunderland AFC
4
-2
4
15
Aston Villa
Aston Villa
5
-5
4
16
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
4
-1
3
17
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
4
-5
3
18
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
5
-6
2
19
Fulham FC
Fulham FC
4
-3
1
20
Coventry City
Coventry City
4
-10
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
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