Johan Manzambi est enfin de retour au jeu

Johan Mazambi a rejoué samedi en Premier League avec Aston Villa après deux mois de convalescence. Blessé au genou durant le Mondial 2026, il a participé au match perdu 2-1 contre Nottingham Forest à Birmingham.

ATS Agence télégraphique suisse

Johan Mazambi a effectué ses premières minutes de jeu avec Aston Villa samedi en Premier League. L'international suisse n'avait plus joué en match officiel depuis sa blessure au genou survenue à l'entraînement durant le Mondial 2026.

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Après environ deux mois de convalescence, le Genevois de 20 ans a pu fêter sur la pelouse l'égalisation de son coéquipier Alysson contre le Nottingham Forest de Dan Ndoye à la 74e, soit onze minutes après son entrée en jeu. Les Villans ont cependant fini par s'incliner 2-1 suite à la réussite d'Igor Jesus à la 88e. Après quatre journées, ils ne comptent qu'un seul point, tandis que Forest remporte à Birmingham sa première victoire de la saison après deux matches nuls et un revers.

Fabian Rieder encore décisif avec Augsbourg

Fabian Rieder s'est une nouvelle fois illustré en Bundesliga samedi. L'international suisse a délivré une nouvelle passe décisive lors de la rencontre entre Augsbourg et le Bayer Leverkusen (2-2).

Menée 1-0 à la pause, la formation de Souabe a pris l'avantage dans la rencontre en cinq minutes à la faveur d'un doublé de Michael Gregoritsch (50e/55e). Sur corner, la frappe de Rieder a trouvé l'attaquant autrichien pour le 2-1. Mais Leverkusen a finalement arraché le nul à la 89e grâce à Patrik Schick, mettant fin au sans-faute d'Augsbourg en championnat après deux succès.

Il s'agit de la 3e fois en autant de journées que le Bernois de 24 ans se montre décisif, lui qui était déjà buteur face à l'Eintracht Francfort et passeur décisif contre Schalke. A l'inverse d'Augsbourg, le SC Fribourg et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel ont poursuivi leur sans-faute en Bundesliga samedi et comptabilisent neuf points.