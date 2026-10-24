Samedi, Aston Villa a infligé à Manchester City sa première défaite de la saison en Premier League (2-1). Nicolas Jackson a brillé avec un doublé, tandis que Johan Manzambi, titulaire, a participé au succès des Villans.

ATS Agence télégraphique suisse

Manchester City n'est plus invaincu en Premier League ! Le leader du championnat anglais a subi sa première défaite de la saison samedi sur la pelouse d'Aston Villa et de Johan Manzambi (2-1).

Les Villans ont fait chuter les Skyblues, qui restaient sur sept victoires consécutives en Premier League, grâce à un doublé de Nicolas Jackson. L'international sénégalais a ouvert le score dès la 6e minute, en profitant d'une mauvaise relance de la défense mancunienne.

Invisible jusque-là, l'inévitable Erling Haaland a égalisé après la mi-temps en reprenant de la tête un bon centre d'Iliman Ndiaye (52e). Mais Aston Villa n'a pas douté, et Jackson a redonné l'avantage à son équipe d'une reprise que le gardien italien Gianluigi Donnarumma aurait dû repousser (60e).

Johan Manzambi absent en Champions League

Laissé au repos mercredi en Champions League en raison d'une légère blessure au mollet, Johan Manzambi était bien titulaire à Villa Park. Le milieu offensif genevois n'a toutefois pas eu la même influence que lors de ses dernières sorties, et a été remplacé peu après l'heure de jeu.

Cette victoire permet à Aston Villa de se rapprocher du wagon de tête. En revanche, City pourrait voir Arsenal revenir à égalité à la première place. Les Gunners accueillent Everton samedi après-midi (16h00).