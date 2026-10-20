ATS Agence télégraphique suisse
Buteur samedi lors de la victoire 1-0 d'Aston Villa à Newcastle, Johan Manzambi se retrouve sur le carreau. Le Genevois souffre du genou après avoir reçu un coup lors de ce match qu'il a illuminé de tout son talent et ne sera pas ce mercredi à la disposition de son entraîneur Unai Emery pour la rencontre de la Champions League de ce mercredi contre Viking Stavanger.
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La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Johan Manzambi risque ainsi de devoir faire l'impasse sur le choc de samedi contre Manchester City en Premier League.
Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
7
12
21
2
Arsenal FC
7
6
18
3
Brighton & Hove Albion FC
7
18
16
4
Chelsea FC
7
4
13
5
Liverpool FC
7
1
12
6
Brentford FC
7
5
10
7
Leeds United
7
3
10
8
Everton FC
7
1
10
9
Hull City
7
1
9
10
Ipswich Town
7
-4
9
11
Newcastle United FC
7
-4
8
12
Aston Villa
7
-4
8
13
Manchester United FC
7
0
7
14
Crystal Palace FC
7
-8
7
15
AFC Bournemouth
7
-4
6
16
Tottenham Hotspur FC
7
-4
6
17
Coventry City
7
-8
6
18
Fulham FC
7
-3
5
19
Nottingham Forest
7
-4
5
20
Sunderland AFC
7
-8
4
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation