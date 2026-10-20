Touché à un genou après avoir marqué contre Newcastle samedi, Johan Manzambi sera absent mercredi en Champions League. L’attaquant genevois d’Aston Villa pourrait aussi manquer le choc face à City.

Touché à un genou, Johan Manzambi se retrouve sur le carreau

Touché à un genou, Johan Manzambi se retrouve sur le carreau

ATS Agence télégraphique suisse

Buteur samedi lors de la victoire 1-0 d'Aston Villa à Newcastle, Johan Manzambi se retrouve sur le carreau. Le Genevois souffre du genou après avoir reçu un coup lors de ce match qu'il a illuminé de tout son talent et ne sera pas ce mercredi à la disposition de son entraîneur Unai Emery pour la rencontre de la Champions League de ce mercredi contre Viking Stavanger.

La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Johan Manzambi risque ainsi de devoir faire l'impasse sur le choc de samedi contre Manchester City en Premier League.