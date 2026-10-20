DE
FR

Coup dur pour Aston Villa
Touché à un genou, Johan Manzambi se retrouve sur le carreau

Touché à un genou après avoir marqué contre Newcastle samedi, Johan Manzambi sera absent mercredi en Champions League. L’attaquant genevois d’Aston Villa pourrait aussi manquer le choc face à City.
Publié: il y a 11 minutes
Photo: CameraSport via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Buteur samedi lors de la victoire 1-0 d'Aston Villa à Newcastle, Johan Manzambi se retrouve sur le carreau. Le Genevois souffre du genou après avoir reçu un coup lors de ce match qu'il a illuminé de tout son talent et ne sera pas ce mercredi à la disposition de son entraîneur Unai Emery pour la rencontre de la Champions League de ce mercredi contre Viking Stavanger.

A lire aussi
Johan Manzambi reçoit de nombreux éloges des médias anglais pour ses excellentes performances.
«Swiss Superman»
Les Anglais déjà sous le charme de Johan Manzambi
Johan Manzambi a été décisif contre Newcastle.
Encore un but du Genevois!
Johan Manzambi fait gagner Aston Villa

La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Johan Manzambi risque ainsi de devoir faire l'impasse sur le choc de samedi contre Manchester City en Premier League.

Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
Manchester City FC
7
12
21
2
Arsenal FC
Arsenal FC
7
6
18
3
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
7
18
16
4
Chelsea FC
Chelsea FC
7
4
13
5
Liverpool FC
Liverpool FC
7
1
12
6
Brentford FC
Brentford FC
7
5
10
7
Leeds United
Leeds United
7
3
10
8
Everton FC
Everton FC
7
1
10
9
Hull City
Hull City
7
1
9
10
Ipswich Town
Ipswich Town
7
-4
9
11
Newcastle United FC
Newcastle United FC
7
-4
8
12
Aston Villa
Aston Villa
7
-4
8
13
Manchester United FC
Manchester United FC
7
0
7
14
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
7
-8
7
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
7
-4
6
16
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
7
-4
6
17
Coventry City
Coventry City
7
-8
6
18
Fulham FC
Fulham FC
7
-3
5
19
Nottingham Forest
Nottingham Forest
7
-4
5
20
Sunderland AFC
Sunderland AFC
7
-8
4
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus