Johan Manzambi fait gagner Aston Villa

Le prodige genevois continue de briller avec les Villans. Déjà buteur en Champions League mercredi, il a offert samedi la victoire à son équipe sur la pelouse de Newcastle. Mais il est sorti sur blessure.

ATS Agence télégraphique suisse

Johan Manzambi est inarrêtable depuis son retour de blessure. Le Genevois a offert la victoire à Aston Villa samedi sur la pelouse de Newcastle (1-0), lors de la 7e journée de Premier League.

L’international suisse (20 sélections, 7 buts) a frappé à la 36e en reprenant de la tête un excellent centre du Brésilien Joao Gomes. Newcastle ne s’en est jamais remis et les Villans ont conservé leur avantage jusqu’à la fin du match pour signer leur deuxième victoire de la saison en championnat.

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Visiblement touché à un mollet, Manzambi a toutefois quitté le terrain à la 72e, remplacé par le Sénégalais Ibrahim Mbaye. Reste à savoir s’il ne s’agissait que d’une crampe ou d’une blessure plus sérieuse.

Déjà tellement décisif

Buteur mercredi soir pour sa grande première en Champions League (6-0 contre Fenerbahçe), le milieu de 21 ans compte désormais 3 buts et 3 passes décisives en seulement quatre titularisations avec sa nouvelle équipe.

Pour rappel, Manzambi a rejoint cet été le club basé à Birmingham après avoir brillé à la Coupe du monde avec la Suisse. Il avait manqué le début de saison en raison d’une contusion au genou gauche subie à l’entraînement avant le 8e de finale contre la Colombie.

Son retour au jeu a d’ailleurs coïncidé avec le regain de forme d’Aston Villa. Après une entame ratée, les Villans pointent désormais au 12e rang, à égalité avec leur adversaire du jour. Ils recevront le leader Manchester City samedi prochain.