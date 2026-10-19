Les Anglais déjà sous le charme de Johan Manzambi

Johan Manzambi a connu une nouvelle semaine faste, inscrivant notamment un but décisif contre Newcastle. De quoi s'attirer les louanges de son entraîneur, de ses coéquipiers et des médias anglais.

Lynn Piubel

Quelle semaine pour Johan Manzambi! Le Genevois a d'abord marqué lors de la victoire 6-0 d’Aston Villa contre Fenerbahçe en Champions League, puis a permis à son équipe de s’imposer en Premier League. Lors du succès 1-0 contre Newcastle United, le milieu de terrain s’est élevé à la 36e minute, sur un centre de João Gomes, et a catapulté le ballon de la tête au fond des filets pour inscrire le but décisif.

Newcastle voulait recruter Johan Manzambi l’été dernier, mais Aston Villa a fait capoter le transfert. Le joueur suisse tant convoité, qu’ils n’ont pas pu s’offrir, leur inflige désormais ce but crucial. Les médias anglais ont célébré la star de la Nati pour ses débuts impressionnants et le surnomment même «Swiss Superman».

Nicolas Jackson et Unai Emery sont fans

Son coéquipier Nicolas Jackson est euphorique à propos de Johan Manzambi. «Il ira tout en haut!», affirme clairement le buteur. «J’espère qu’il pourra continuer à progresser de match en match, marquer des buts et, de temps en temps, m’offrir une passe décisive! J’espère que nous travaillerons bien ensemble et que nous accomplirons beaucoup de choses en commun», déclare avec enthousiasme le coéquipier du joueur genevois.

L’entraîneur Unai Emery est tout aussi dithyrambique sur le Suisse. «Il possède à la fois des qualités techniques et une intelligence de jeu, et sa condition physique est également très importante pour nous aider en défense et remporter les duels offensifs. Je suis très satisfait. Et bien sûr, il a encore marqué un but. C’est fantastique pour lui!» La capacité d’adaptation et la mentalité de Johan Manzambi enthousiasment également son coach: «C’est un très bon exemple de la mentalité dont nous avons également besoin individuellement. Il s’adapte plus ou moins rapidement et fait des choses qui sont très positives pour l’équipe et pour notre projet.»

Le nouveau Morgan Rogers?

Unai Emery estime manifestement que Johan Manzambi peut connaître une ascension aussi fulgurante que celle de Morgan Rogers, devenu un joueur important sous les ordres de l’entraîneur d'Aston Villa. L’Espagnol voit un grand potentiel chez le Suisse et veut réussir avec lui: «Nous voulons obtenir avec lui quelque chose de similaire à ce que nous avons réalisé ces dernières années avec Morgan Rogers. C’est un joueur qui lui ressemble dans l’ensemble, mais qui possède ses propres caractéristiques», déclare Unai Emery.

Malgré toute cette euphorie, une ombre plane au tableau: Johan Manzambi a dû être remplacé peu avant la fin du match contre Newcastle. Unai Emery soupçonne de la fatigue ou éventuellement un problème musculaire. «J’espère que ce n’est rien de grave», explique l’Espagnol. Aucun diagnostic concret n’a encore été établi. Johan Manzambi sera-t-il de nouveau disponible pour le prochain match de Ligue des champions contre Viking, mercredi 21 octobre? La question reste ouverte.