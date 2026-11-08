Aston Villa a laissé filer une victoire à Old Trafford dimanche. Malgré deux buts d’avance à deux reprises, les Villans ont concédé un match nul 4-4 face à Manchester United dans le temps additionnel.

ATS Agence télégraphique suisse

Aston Villa et Johan Manzambi ont laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras sur la pelouse de Manchester United, dimanche en Premier League. Ils ont mené deux fois de deux buts avant de concéder le match nul à la dernière minute (4-4).

Les Red Devils étaient pourtant à la dérive après seulement 4 minutes de jeu. L'ouverture du score était signée Alysson - sur une action initiée par le Genevois Johan Manzambi - et le 2-0 du Sénégalais Nicolas Jackson.

Revenus à 2-1 après un penalty transformé par Bruno Fernandes, les Red Devils ont même égalisé juste avant la mi-temps au terme d'une belle action conclue par le Belge Youri Tielemans (44e). Mais les Mancuniens ont replongé en deuxième période, John McGinn (48e, sur penalty) et Leon Goretzka (53e) ont redonnant deux longueurs d'avance aux Villans.

Sauf que Man U est revenu d'entre les morts après la sortie de Manzambi à la 78e. Dans le temps additionnel, Joshua Zirkzee a d'abord marqué le but de l'espoir, avant que Patrick Dorgu n'arrache une nouvelle égalisation en reprenant un corner de Fernandes.

Michael Carrick peut souffler

Ce match nul pourrait bien sauver Michael Carrick. L'ancien joueur, qui avait réussi à qualifier le club pour la C1 au terme d'un printemps réjouissant, n'aurait sans doute pas survécu à la prochaine trêve internationale avec une nouvelle défaite.

Les Red Devils sont toutefois toujours relégables, avec seulement 8 points au compteur à la 18e place. Aston Villa enchaîne pour sa part un sixième match sans défaite mais peut vraiment regretter avoir lâché deux points qui lui aurait permis de se rapprocher du podium.