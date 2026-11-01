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Le Suisse passeur décisif
Johan Manzambi continue d'impressionner à Aston Villa

Johan Manzambi a encore brillé samedi en Premier League. Le Genevois a délivré sa troisième passe décisive de la saison pour Aston Villa, lors du match nul 1-1 face à Fulham.
Publié: il y a 21 minutes
Johan Manzambi brille en Premier League.
Photo: IMAGO/Pro Sports Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Johan Manzambi s'est une nouvelle fois montré décisif en Premier League samedi. Le Genevois a délivré une passe décisive lors du match nul 1-1 d'Aston Villa contre Fulham.

Il s'agit de la troisième passe décisive de Manzambi dans le championnat anglais. Sur une contre-attaque, l'international helvétique a vu son ballon en profondeur être sublimé par son attaquant Nicolas Jackson, auteur de l'ouverture du score.

Malheureusement pour les «Villans», Fulham a égalisé à l'heure de jeu, juste avant que Manzambi ne soit remplacé à la 67e. Aston Villa est 9e du classement.

Manchester United s'enfonce encore

De son côté, Manchester United sombre toujours dans les profondeurs du classement. Réduits à dix, les Red Devils s'enfoncent dans la crise après une défaite sur le terrain de Chelsea (2-0).

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Les hommes de Michael Carrick, dont le poste apparaît plus que jamais menacé, sont désormais empêtrés dans une spirale infernale de neuf matches sans victoire, toutes compétitions confondues. Ils semblent incapables de redresser la barre, même s'ils ont montré des signes encourageants à Stamford Bridge, du moins en première période.

Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
Manchester City FC
9
10
21
2
Arsenal FC
Arsenal FC
8
8
21
3
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
9
17
19
4
Chelsea FC
Chelsea FC
9
4
16
5
Liverpool FC
Liverpool FC
8
3
15
6
Brentford FC
Brentford FC
9
7
14
7
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
9
1
12
8
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
9
0
12
9
Aston Villa
Aston Villa
9
-3
12
10
Hull City
Hull City
9
1
11
11
Leeds United
Leeds United
9
1
11
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
-2
11
13
Ipswich Town
Ipswich Town
9
-4
11
14
Everton FC
Everton FC
8
-1
10
15
Fulham FC
Fulham FC
9
-2
9
16
Coventry City
Coventry City
9
-7
9
17
Manchester United FC
Manchester United FC
9
-5
7
18
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
9
-12
7
19
Nottingham Forest
Nottingham Forest
9
-6
6
20
Sunderland AFC
Sunderland AFC
9
-10
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
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