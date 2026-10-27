Pourquoi la cérémonie du Ballon d'or a-t-elle été si longue?

Au bout d'une soirée à rallonge à Londres, Harry Kane a remporté le Ballon d'or 2026. Pourquoi y a-t-il eu besoin d'autant de temps pour récompenser le joueur du Bayern Munich?

Blick Sport

Il était 23h50, heure suisse, lorsque Ronaldo a enfin ouvert l'enveloppe qui contenait le nom du Ballon d'or 2026. Pour une soirée qui a commencé à 19h30 pour les plus courageux, autant dire que l'attente était interminable.

En même temps, France Football avait de nombreux prix à remettre avant le plus prestigieux, comme celui du meilleur (Lamine Yamal) et de la meilleure (Vicky Lopez) jeune, du meilleur entraîneur (Luis de la Fuente) ou de la meilleure équipe de l'année (PSG). Là, les Espagnols ont (presque) tout raflé.

Si la cérémonie avait lieu à Londres, on peut logiquement prendre en compte le décalage horaire, qui pourrait expliquer sa clôture si tardive. Mais cela ne suffit pas à tout expliquer. «SoFoot» relaie en effet que trop de monde était agglutiné devant le London Palladium, ce qui a empêché les délégations d'arriver à l'heure sur place. En conséquence, les organisateurs ont décalé d'environ une demi-heure la remise de tous les prix.

C'est donc peu avant minuit, heure suisse, que le nom d'Harry Kane a été prononcé par un autre attaquant lauréat du Ballon d'or (1997 et 2002). Le joueur du Bayern Munich est devenu le premier Anglais à remporter le prestigieux trophée depuis Michael Owen, il y a 25 ans. Et comme son discours n'a pas été bâclé, l'antenne a été rendue alors que le jour avait déjà tourné sous nos longitudes.