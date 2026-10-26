King Harry Kane, Ballon d'Or 2026

Harry Kane est le Ballon d'Or 2026! L'attaquant anglais du Bayern Munich a été récompensé lundi soir à Londres. Ce prix vient honorer un joueur humble et tourné vers le collectif. Tout le contraire de son dauphin.

ATS Agence télégraphique suisse

Lors d'une soirée qui s'est terminé tardivement, le capitaine des Three Lions a finalement devancé aux votes Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Déjà sacré meilleur buteur, le Britannique de 33 ans devient le cinquième Anglais à obtenir la récompense suprême du football après Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) et Michael Owen (2001). Avec le Bayern, Kane a planté 36 buts en Bundesliga. Il en a ajouté 14 en Ligue des champions, seulement battu par Mbappé (15).

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

La star espagnole Alexia Putellas a elle remporté le trophée pour la troisième fois de sa carrière après ses sacres en 2021 et 2022. L'ancienne pépite du FC Barcelone, désormais chez les London City Lionesses, succède au palmarès à sa compatriote Aitana Bonmati, victorieuse à trois reprises entre 2023 et 2025 mais dont la saison a été gâchée par les blessures.

Johan Manzambi 10e meilleur jeune

Un Helvète a eu l'honneur de finir dans le top 10 du meilleur jeune de l'année. Brillant avec la Suisse à la Coupe du monde, transféré de Freiburg à Aston Villa pour 60 millions d'euros, Johan Manzambi a fini au 10e rang de ce classement emmené par Lamine Yamal, qui reçoit là comme un prix de consolation, alors qu'il a remporté la Coupe du monde avec l'Espagne. La superstar du Barça a enlevé ce trophée pour la troisième fois consécutive. Pour la deuxième année de suite, c'est la Barcelonaise Vicky Lopez qui a reçu le prix de la meilleure jeune.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Vainqueur de la Coupe du monde à la tête de l'Espagne, Luis De la Fuente a remporté le titre d'entraîneur de l'année. Sacré champion du monde cet été, il succède à son compatriote Luis Enrique (PSG) pour le prix de meilleur entraîneur de la saison 2025/2026.

Pour les équipes féminines, le trophée de meilleur entraîneur est revenu à celui du FC Barcelone, Pere Romeu. L'Espagnol de 32 ans a pris les rênes de l'équipe en juillet 2024 après le départ de Jonatan Giraldez, dont il était un des adjoints. Avec lui, le club blaugrana a réalisé un quadruplé comprenant le championnat, la coupe et la Supercoupe d'Espagne, et la Ligue des champions.

L'Espagne a encore obtenu les deux trophées des gardiens de but. Cata Coll et son compatriote Unai Simon sont repartis avec la récompense.

Pour ne pas rendre la soirée totalement espagnole, le PSG a enlevé le titre de club de l'année. Car pour le pendant féminin, c'est Barcelone qui a été sacré.