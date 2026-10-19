Le derby de la ville de Graz a été éclipsé par une scène choquant. Le gardien du Sturm Graz Daniil Chudjakow s'est grièvement blessé.

Ramona Bieri

Lors du derby entre le Sturm Graz et le Grazer AK, le football est soudainement passé au second plan. La rencontre de Bundesliga autrichienne a été éclipsée par une scène dramatique. Le gardien du Sturm Daniil Chudjakow s’est grièvement blessé à la 21e minute.

Que s'est-il passé?

Alors que Daniil Chudjakow voulait dégager un ballon loin devant, Jacobo Italiano est intervenu. Au lieu de toucher le ballon, il a malheureusement heurté la jambe du gardien. Daniil Chudjakow est immédiatement tombé au sol en hurlant. Les images télévisées montrent que son pied est désaxé selon un angle impressionnant.

Les autres joueurs sur la pelouse ont immédiatement réagi et entouré Daniil Chudjakow pour le protéger. Il a été soigné pendant environ sept minutes avant d’être évacué sous les applaudissements encourageants du public. «Il est actuellement opéré», a annoncé l’entraîneur du Sturm Fabio Ingolitsch après le coup de sifflet final, donnant de premières nouvelles. Il a ajouté à Sky Austria: «Il s’agissait d’une fracture nette du tibia. Sur place, ils ont tout essayé pour empêcher au moins les vaisseaux sanguins de mourir, car c’est déjà une blessure très, très grave.»

«Une situation terrible»

Jacobo Italiano s’est lui aussi exprimé après la rencontre au sujet de la scène. «C’était une situation terrible», a-t-il déclaré, visiblement bouleversé. Il adressera en tout cas ses vœux de rétablissement à Daniil Chudjakow et espère que celui-ci reviendra plus fort. Comme l’a annoncé le Sturm Graz lundi, Daniil Chudjakow a été opéré avec succès et est en voie de guérison. La durée de son absence ne peut pas encore être estimée. Le gardien devrait toutefois manquer plusieurs mois.

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Alors que Daniil Chudjakow était emmené à l’hôpital et soigné, ses coéquipiers ont réagi avec force au choc. Menés 0-1 au moment de la blessure, ils se sont finalement imposés 6-1 contre l’équipe de l’ancien entraîneur de GC Gerald Scheiblehner. L’homme du match est Oumar Diakité, auteur de trois buts. Le Sturm Graz remporte ainsi son neuvième derby consécutif et établit un nouveau record du club.