Servette Chênois toujours solide leader

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

ATS Agence télégraphique suisse

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Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE: Après huit matches de championnat sans victoire (sept défaites, un nul), les joueuses du FC Aarau ont pu fêter samedi leur premier succès de la saison. A domicile, elles se sont imposées 3-1 face aux Bâloises, infligeant à ces dernières leur troisième défaite en neuf matches. Vainqueur de Lucerne 4-1 vendredi, Servette Chênois est toujours un solide leader.

LE BUT DE LA JOURNEE: Trois buts ont été inscrits dans les dix dernières minutes du match opposant YB aux Grasshoppers. Lors de la victoire 3-2 des Bernoises, Leonie Köster a certes inscrit le but de la victoire à la 90e. Mais c’est bien Maria Jimenez qui a marqué le plus beau but de la rencontre: l'Espagnole a trouvé la lucarne d'un tir depuis l'extérieur de la surface de réparation.

LA PROCHAINE JOURNEE: Le week-end prochain, les huitièmes de finale de la Coupe seront au programme, et le duel entre le FC Zurich et YB devrait constituer le temps fort. Bâle a pour sa part l'occasion rêvée de prendre sa revanche sur Aarau. L'équipe emmenée par l'internationale Coumba Sow devra toutefois à nouveau se déplacer à Schachen pour jouer sur le gazon synthétique.

Les Suissesses à l’étranger

ESPAGNE: Le FC Barcelone a subi sa première défaite depuis près d’un an. Lors du match contre la Real Sociedad, au cours duquel Sydney Schertenleib est entrée après environ une heure de jeu, les Catalanes se sont inclinées 2-1. La saison dernière, au cours de laquelle Barcelone a remporté la Ligue des champions, le championnat d'Espagne ainsi que la Coupe et la Supercoupe, l'équipe n'avait perdu qu'une seule fois, le 2 novembre, déjà contre les Basques.

ALLEMAGNE: Cinq joueuses suisses ont pris part au match de Bundesliga opposant l'Union Berlin à Nuremberg. Outre les deux gardiennes Nadine Böhi (Union) et Lourdes Romero, Lara Meroni (Nuremberg) et Lia Kamber (Union) étaient également titulaires lors de la victoire 2-1 des Berlinoises. Peu avant la fin du match, Leela Egli est elle aussi entrée en jeu. Lara Meroni a été la seule Suissesse à marquer, à la 39e minute, portant le score à 1-1.

Mardi dernier, Julia Stierli a été acclamée à Sion. Dans le temps additionnel du match contre Israël, lors du 1er tour des barrages des qualifications pour la Coupe du monde, elle a inscrit le 2-0. Trois jours plus tard, avec Fribourg, elle a vécu une soirée à oublier. Après 18 minutes, elle a été expulsée pour une faute. Leipzig, avec Elvira Herzog dans les buts, s'est imposé 3-0.

A la surprise générale, Svenja Fölmli et le TSG Hoffenheim n’ont pas joué durant cette journée de Bundesliga. Une vague de maladies ayant frappé le SV Werder Brême, le match a dû être reporté à la dernière minute.

ANGLETERRE: En Coupe de la Ligue anglaise, Alisha Lehmann et ses coéquipières de Leicester City se sont inclinées aux tirs au but face à Watford. Les trois premières tireuses de Leicester ont raté leur tentative, dont Lehmann qui était entrée en jeu à la 45e minute.